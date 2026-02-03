Emgrobes sortea 500 euros en descuentos en su campaña ‘O Corazón do Entroido 2026’

Imagen de archivo de una céntrica calle de O Grove Gonzalo Salgado

Emgrobes lanza una nueva campaña para incentivar las compras en el comercio local por parte de los vecinos y vecinas del municipio. En esta ocasión, coincidiendo con el Entroido y San Valentín, la asociación de empresarios sortea un total de 50.000 puntos en la tarjeta del Club de Tendas o, lo que es lo mismo, 500 euros en vales de descuento, entre las personas que realicen sus compras en las tiendas adheridas.

La iniciativa, que lleva por nombre ‘O corazón do Entroido 2026’ comenzó en el día de ayer y se alargará hasta el próximo jueves día 19 de febrero. Los premios, que se sortearán el último día de la campaña en la propia sede de la asociación, se repartirán entre un total de doce personas que recibirán los descuentos directamente en su tarjeta.

La forma de participar es muy sencilla. Así, todas las personas que dispongan de la tarjeta deben pasarla al hacer sus compras y, directamente, entrarán en el sorteo. De esta manera, desde Emgrobes indican que, cuantas más veces se use, más opciones tendrán de resultar ganadores de algunos de los descuentos.

Iniciativa anterior

La anterior campaña promovida por Emgrobes, que fue aquella que coincidió con las fechas navideñas y que repartió vales de compra por valor de 1.800 euros, contó con un gran éxito de participación.

Debido a esto, esperan que esta nueva iniciativa también supere las expectativas y haga que los vecinos y vecinas de la localidad se animen a adquirir sus productos en los establecimientos locales.