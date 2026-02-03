Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Abierto el plazo de inscripción para formar parte de la ‘Gran marcha do entroido meco’

El Concello reparte un total de 7.125 euros en premios

C. Hierro
03/02/2026 20:38
Imagen de archivo del festival de comparsas de O Grove
Imagen de archivo del festival de comparsas de O Grove
Gonzalo Salgado
El Concello de O Grove calienta motores para una de las fiestas más multitudinarias de la localidad: el Entroido. Las fechas de celebración en el municipio meco son desde el jueves 12 de febrero hasta el 21 de este mismo mes.

Entre las citas más importantes está el festival de comparsas, que se celebrará el sábado 14 a partir de las ocho de la tarde y la ‘Gran marcha do entroido meco’ que tendrá lugar el martes 17. Todas aquellas personas que quieran participar en este desfile -que repartirá un total de 7.125 euros en premios- ya pueden inscribirse a través de correo electrónico entroidodogrove@concellodogrove.es. Además, se podrán anotar el mismo día directamente en la Praza do Corgo a las 15:45 horas.

El inicio del desfile está previsto a las cinco de la tarde y contará con animación musical durante todo el recorrido. La fiesta de entrega de premios será en el Pavillón Municipal dos Deportes con la actuación de DJ de Studio 21. Los mayores premios se entregarán a los grupos de más de doce personas, otorgando mil euros, setecientos y quinientos, respectivamente. En la categoría infantil el primer premio de grupos asciende a 800 euros y el de parejas a 200.

