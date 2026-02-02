Las familias critican las inundaciones en la entrada del colegio Valle-Inclán y Cacabelos pide “comprensión”

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno Gonzalo Salgado

Las familias del colegio Valle-Inclán, en O Grove, critican la situación que se vive a la entrada y salida del colegio debido a las inundaciones. Los usuarios indican que tanto al llevar como al recoger a los menores, éstos se mojan debido a las grandes acumulaciones de agua que se registran en esta zona.

Debido al aumento de críticas por esta situación, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, pide “comprensión”. “Atopamos nunha situación anómala, había moitos anos que non chovía tantos días seguidos e da forma que o está a facer”, señala el edil. Y explica que, debido a la ubicación es este centro, es ese punto se “recollen todas as augas que baixan da zona do monte”.

De la misma manera, indica que el sistema de bombeo con el que cuenta el municipio “atópase desbordado actualmente”. Y continúa: “A capacidade que ten O Grove para absorber a auga coas trombas que cae non da abasto”.

Otros puntos

Además de la zona del colegio, cuenta Cacabelos, hay otros puntos de la localidad que se encuentran en las mismas condiciones. Un ejemplo de ello, es la calle Hortos, en la que está previsto que se realicen unas obras de mejora. “Pasarán meses ata que se poida traballar neste punto”, cuenta el alcalde.