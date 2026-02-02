O Grove otorgó un total de 28 licencias para la construcción de viviendas y edificios en 2025

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove otorgó un total de 28 licencias para la construcción de nuevas viviendas y edificios en el municipio según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

La concentración de todas estas obras (falta la cifra del mes de diciembre) fue en los últimos meses del año, ya que, según indican, desde enero a mayo no se emitió ninguna licencia.

El mes que más volumen de licencias se dieron desde el Concello fue septiembre, fecha en la que dieron hasta ocho. Julio y junio fueron los siguientes con siete y cinco cada uno de ellos.

Por su parte, en el mes de agosto y en octubre, el número de licencias fue de cuatro.

La cifra del 2025 es similar a la del año anterior, meses en los que el Concello emitió 22. La mayor diferencia es que, en ese año, las obras se no se centraron en solo unos meses, si no que, durante todos ellos se gestionaron permisos para la construcción de edificios o viviendas.

Los meses en los que más trámites se llevaron a cabo fueron junio (6) y febrero (5). Le sigue de cerca agosto con 4 y, después en octubre y en enero se otorgaron dos. Por último, tanto en marzo, como en abril y julio, el Concello meco dieron una única licencia para realizar este tipo de obras en el municipio.