El Colectivo Ecoloxista do Salnés denuncia el impacto medioambiental de las obras en Bizocas

Una parte de la zona afectada por las obras en el lugar de Bizocas Cedida

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) envía a Augas de Galicia y al Concello de O Grove un escrito en el que denuncia los efectos negativos que las obras -en el lugar de Bizocas- están teniendo sobre el medio fluvial de la zona. El CES asegura que ya en 2023 presentó alegaciones ante este proyecto, que pretende instalar un área deportiva, por la posible afectación a un regato que linda con la finca en la que ahora se está interviniendo.

“Calquera que se achegue á zona pode ver como as augas do rego baixan turbias e a vexetación das beiras do regato está completamente esnaquizada”, apuntan.

El colectivo asegura que en la documentación presentada en 2023 por el Concello aparecía, “erróneamente”, que el regato de Bizocas discurría por una parcela limítrofe y que, por lo tanto, las obras no afectarían. Ahora con las obras ya iniciadas, el CES se ha visto obligado a presentar una queja y solicitar que se ponga remedio a estos efectos negativos sobre el cauce .

Entre sus propuestas está la de crear una franja de seguridad en las orillas del regato por la que dicen “non debería pasar maquinaria” para evitar la compactación del suelo y en la que consideran que se deberían plantar hierbas autóctonas de rápido crecimiento para evitar la erosión de las tierras por la lluvia hacia el agua del río. También contemplan la colocación de estructuras vegetales a lo largo del regato para frenar la velocidad del agua y favorecer así la sedimentación del terreno.