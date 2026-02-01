Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Consellería do Mar se cita con Emgrobes para abordar posibles líneas de colaboración

La intención es poder potenciar el desarrollo y la actividad marítimo pesquera en el municipio meco

Fátima Pérez
01/02/2026 20:32
El director xeral de Pesca y representantes de Emgrobes
El director xeral de Pesca y representantes de Emgrobes
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, y representantes de la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) abordaron posibles líneas de colaboración en materia de desarrollo, sostenibilidad y actividad marítimo-pesquera en un encuentro que se celebró en el municipio meco.

Esta cita servió para dar continuidad al diálogo constante que los representantes de la Consellería do Mar mantienen con los distintos colectivos vinculados al sector, así como para profundizar en la colaboración que mantienen con Emgrobes desde los últimos años, y que permite poner en valor el trabajo de esta entidad en cuanto a la dinamización socioeconómica del concello de O Grove.

Reunión en la cofradía

Siguiendo esta ronda de contactos, precisamente el pasado miércoles la Consellería se reunió también con la cofradía de pescadores de O Grove, para abordar los principales retos de la actividad marisquera en la comarca, así como las líneas de colaboración de la Xunta de Galicia para potenciarla.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Arnosi trata de taponar el centro de Lucas Fanego

El Céltiga plantó cara al Somozas y regresó con un valioso punto
Gonzalo Sánchez
La Policía Nacional detuvo a los dos acusados tras montar un dispositivo de vigilancia a raíz de informaciones que alertaban de la venta de droga por detrás del cementerio municipal de Ribeira

La Confederación de Policía culpa la “inacción” del Gobierno tras el incidente con cuatro agentes
Fátima Pérez
boiro

El Boiro frena al Compos con un gol en el descuento que sabe a victoria
María Caldas
El ideal gallego

Rianxo saca a licitación la segunda fase para renovar las luminarias del paseo marítimo
Fátima Pérez