La Consellería do Mar se cita con Emgrobes para abordar posibles líneas de colaboración

El director xeral de Pesca y representantes de Emgrobes Cedida

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, y representantes de la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) abordaron posibles líneas de colaboración en materia de desarrollo, sostenibilidad y actividad marítimo-pesquera en un encuentro que se celebró en el municipio meco.

Esta cita servió para dar continuidad al diálogo constante que los representantes de la Consellería do Mar mantienen con los distintos colectivos vinculados al sector, así como para profundizar en la colaboración que mantienen con Emgrobes desde los últimos años, y que permite poner en valor el trabajo de esta entidad en cuanto a la dinamización socioeconómica del concello de O Grove.

Reunión en la cofradía

Siguiendo esta ronda de contactos, precisamente el pasado miércoles la Consellería se reunió también con la cofradía de pescadores de O Grove, para abordar los principales retos de la actividad marisquera en la comarca, así como las líneas de colaboración de la Xunta de Galicia para potenciarla.