El Concello cita a los vecinos de la rúa Batalla de Lepanto para detallar las obras en el vial

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se reunirá con los vecinos Cedida

El Concello de O Grove convoca a la comunidad vecinal de la rúa Batalla de Lepanto mañana a las 20:00 horas en el salón de actos de la Casa da Cultura para explicar los detalles de la obra que se ejecutará en ese mismo vial.

Tal y como apunta el alcalde, José Cacabelos, se trata de un proyecto que cuenta con una inversión de cerca de 250.000 euros y con la que se pretende levantar toda la calle para sustituir los servicios soterrados -abastecimiento, saneamiento y pluviales-. También se prevé reemplazar todo el firme para ofrecer una vía accesible con nueva iluminación y nuevo mobiliario urbano.

El periodo de ejecución de los trabajos será de dos meses y por ello el gobierno local quiere reunirse con los y las vecinas para detallar algunos puntos importantes de la obra, así como los problemas que podría acarrear para los residentes de la zona.

A su vez, el regidor meco espera que la climatología acompañe y permita trabajar en los próximos días ya que insiste “co tempo que estamos tendo, levantar unha rúa para cambiar as tubaxes é moi complicado”, y explica también que esta cadena de temporales está provocando retrasos en las obras de la rúa Hortos o en Fontiña, donde el ejecutivo también anunciará obras.