Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil Mónica Ferreirós

El municipio meco se ha vuelto a ver afectado por una nueva oleada de robos en establecimientos de hostelería. En los últimos quince días, tal y como confirman fuentes de la Guardia Civil, se han interpuesto dos denuncias por este tipo de incidentes en la localidad pero, según señalan vecinos del municipio, los sucesos que tuvieron lugar en las últimas semanas podrían aumentar ese número e incluso, incluir afectados en viviendas privadas.

Uno de los establecimientos que ha interpuesto una de estas denuncias es el ‘Merendero O´Altiño’, ubicado en la carretera que une San Vicente do Mar con A Lanzada. En este local, tal y como relató uno de sus propietarios, entraron por la noche tras forzar la puerta principal y se llevaron la caja registradora. La cantidad de dinero sustraída, contaba el responsable del establecimiento, no fue muy elevada y sumaba, alrededor de los cien euros.

Denuncian el robo de la caja registradora en un establecimiento ubicado en San Vicente Más información

Por otra parte, también están confirmados los robos en otros dos establecimientos: la ‘Heladería Romeo’ y el ‘Pub Orballo’, ubicados en la Rúa Platería, zona muy céntrica de la localidad. En esta ocasión, al parecer, podrían haber sido las mismas personas las que entrador en ambos locales ya que los sucesos tuvieron lugar la misma noche.

Preocupación

Estos hechos reavivan de nuevo la preocupación sufrida por los vecinos y vecinas de la localidad tras la oleada de robos que tuvo lugar en el mes de abril del pasado año. En ese momento, el número de incidentes en viviendas y negocios de O Grove generaron una gran alarma social e incluso el alcalde del municipio, José Cacabelos, solicitó más refuerzos de la Guardia Civil.

Ese episodio de robos se saldó con la detención de tres personas.