Marta Dominguez y Antonio Doña serán los nuevos concejales que incorporará el gobierno meco para cubrir las últimas renuncias

Marta Dominguez y Antonio Doña, nuevos concejales de O Grove Cedida

Marta Dominguez y Antonio Doña serán los nuevos concejales que incorporará el gobierno local de O Grove para cubrir las renuncias de Juan Ramón Outeda, concejal de Limpieza, Mercado e Mantemento de Espazos Públicos, y de Noemí Outeda, concejala de Educación, Tercera edad e Igualdad. Ambos presentaron su dimisión por cuestiones personales haciendo que el gobierno local del PSOE meco sumara tres bajas en tan solo seis meses. Ahora, 20 días después de la última renuncia, el ejecutivo pone sobre la mesa los nombres de los que pasarán a asumir sus responsabilidades colaborando y participando activamente en el gobierno meco.

Dominguez tomará las riendas de todas las delegaciones que gestionaba Noemí Outeda -Educación, Tercera edad e Igualdad- mientras que Doña se ocupará tan solo de una parte de las funciones que asumía Juan Ramón Outeda que serán espacios públicos, zonas verdes y parques infantiles.

Por su parte, la limpieza diaria se integrará en el área de Ángeles Domínguez, consolidando así toda la gestión de limpieza en un único departamento. Hasta ahora, Domínguez, desde su concejalía de Medio Ambiente, también se ocupaba de los trámites relacionados con residuos y del punto limpio, mientras que Juan Ramón Outeda se encargaba únicamente de la limpieza diaria. Con esta reorganización, todas estas funciones quedarán englobadas bajo la misma concejalía.

Finalmente, en cuanto al área de Mercado la asumirá el mismo alcalde, José Cacabelos.

Precisamente el regidor explica también que desde el Concello deben esperar la respuesta de la Xunta Electoral Central para que esta certifique a los dos nuevos “compañeros” y poder así convocar un Pleno en el que presentar a las nuevas caras visibles del gobierno local. La previsión de Cacabelos es poder celebrar este Pleno este mismo mes de febrero.