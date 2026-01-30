La Diputación destina 450.000 euros a la celebración del Campamento de A Lanzada

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra Cedida

La Diputación de Pontevedra destina un total de 450.000 euros para que un total de 1.540 niños y niñas de la provincia participen este verano en el campamento de A Lanzada.

Los participantes, que serán nacidos entre los años 2013 y 2018, tendrán que hacer un pago de 110 euros por plaza u 80 en el caso de familias numerosas o monoparentales. Como cada año, la entidad reserva 210 plazas para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al 100% por el organismo provincial.

El presidente de la Diputación, Luis López, ya adelantó las fechas en las que se celebrará este programa. Así, como en ediciones anteriores está previsto que se hagan once turnos de siete días de duración cada uno (de domingo a sábado) y, a falta de concretar las fechas exactas debido al inicio del curso escolar, se prevé que se desarrollen desde el 21 de junio hasta el 5 de septiembre.

Aquellas personas interesadas en reservar su plaza en este campamento, que López calificó como “un dos nosos programas estrela”, podrán hacerlo a partir del 2 de marzo. El plazo de presentación de solicitudes cerrará el día 20 de ese mismo mes. Debido a la alta demanda, recomiendan que se presenten los papeles en los primeros días.