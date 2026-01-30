Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Diputación destina 450.000 euros a la celebración del Campamento de A Lanzada

El plazo de inscripción abre el 2 de marzo

C. Hierro
30/01/2026 19:20
Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra
Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Diputación de Pontevedra destina un total de 450.000 euros para que un total de 1.540 niños y niñas de la provincia participen este verano en el campamento de A Lanzada.

Los participantes, que serán nacidos entre los años 2013 y 2018, tendrán que hacer un pago de 110 euros por plaza u 80 en el caso de familias numerosas o monoparentales. Como cada año, la entidad reserva 210 plazas para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al 100% por el organismo provincial.

El presidente de la Diputación, Luis López, ya adelantó las fechas en las que se celebrará este programa. Así, como en ediciones anteriores está previsto que se hagan once turnos de siete días de duración cada uno (de domingo a sábado) y, a falta de concretar las fechas exactas debido al inicio del curso escolar, se prevé que se desarrollen desde el 21 de junio hasta el 5 de septiembre.

Aquellas personas interesadas en reservar su plaza en este campamento, que López calificó como “un dos nosos programas estrela”, podrán hacerlo a partir del 2 de marzo. El plazo de presentación de solicitudes cerrará el día 20 de ese mismo mes. Debido a la alta demanda, recomiendan que se presenten los papeles en los primeros días.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil

Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos
C. Hierro
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año

El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros
C. Hierro
CPI Aurelio Marcelino Rey García

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis
Fátima Pérez
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios
Redacción