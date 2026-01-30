Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Club Náutico Isla de la Toja y La Xunta colaboran para crear nuevas plazas de amarre

C. Hierro
30/01/2026 19:47
Imagen de la reunió entre Portos y el Club Náutico Isla de La Toja
Imagen de la reunión entre Portos y el Club Náutico Isla de La Toja
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Club Náutico Isla de la Toja contará, próximamente, con nuevas plazas de amarre en la dársena deportiva. Actualmente este puerto cuenta con capacidad para 59 embarcaciones de 8 a 18 metros de eslora y un calado de dos a tres metros.

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió en el día de ayer con la directiva del club meco y se comprometió a agilizar la tramitación de la modificación de la concesión para llevar a cabo las obras que den como resultado un mayor número de plazas para atracar en el pantalán.

Álvarez valoró de forma muy positiva el anteproyecto presentado por el club, es por ello que, una vez que los interesados aporten toda la documentación necesaria, desde Portos trabajarán para acelerar la gestión para tramitar las necesarias obras.

En la reunión de trabajo, además, también se coordinaron ambas entidades para poder llevar a cabo otras mejoras para la instalación. Actualmente, entre los servicios que ofrecen destacan la zona de aparcamiento para vehículos, vestuarios, electricidad en el pantalán o un servicio de vigilancia.

Escuela de vela

Durante los meses de verano, el Club Náutico Isla de la Toja ofrece también escuela de vela. Para ello cuenta con diferentes embarcaciones tanto para niños como para jóvenes a través de las cuáles se pueden iniciar en este deporte y, en caso de ya practicarlo desarrollar y ampliar los conocimientos náuticos.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil

Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos
C. Hierro
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año

El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros
C. Hierro
CPI Aurelio Marcelino Rey García

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis
Fátima Pérez
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios
Redacción