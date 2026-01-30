El Club Náutico Isla de la Toja y La Xunta colaboran para crear nuevas plazas de amarre

Imagen de la reunión entre Portos y el Club Náutico Isla de La Toja Cedida

El Club Náutico Isla de la Toja contará, próximamente, con nuevas plazas de amarre en la dársena deportiva. Actualmente este puerto cuenta con capacidad para 59 embarcaciones de 8 a 18 metros de eslora y un calado de dos a tres metros.

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió en el día de ayer con la directiva del club meco y se comprometió a agilizar la tramitación de la modificación de la concesión para llevar a cabo las obras que den como resultado un mayor número de plazas para atracar en el pantalán.

Álvarez valoró de forma muy positiva el anteproyecto presentado por el club, es por ello que, una vez que los interesados aporten toda la documentación necesaria, desde Portos trabajarán para acelerar la gestión para tramitar las necesarias obras.

En la reunión de trabajo, además, también se coordinaron ambas entidades para poder llevar a cabo otras mejoras para la instalación. Actualmente, entre los servicios que ofrecen destacan la zona de aparcamiento para vehículos, vestuarios, electricidad en el pantalán o un servicio de vigilancia.

Escuela de vela

Durante los meses de verano, el Club Náutico Isla de la Toja ofrece también escuela de vela. Para ello cuenta con diferentes embarcaciones tanto para niños como para jóvenes a través de las cuáles se pueden iniciar en este deporte y, en caso de ya practicarlo desarrollar y ampliar los conocimientos náuticos.