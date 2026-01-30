Mi cuenta

El Anduriña SD dona un euro de cada entrada del partido de mañana a la AECC de O Grove

El encuentro, contra el Catoira SD, se disputa en el campo Monta da Vila a las cinco de la tarde

C. Hierro
30/01/2026 18:56
Imagen del presidente del club, Francisco Soutullo, con representantes de la AECC
Imagen del presidente del club, Francisco Soutullo, con representantes de la AECC
Cedida
El club Anduriña SD donará un euro de cada entrada vendida para el partido que disputan el domingo contra el Catoira SD a la sede que la Asociación Española Contra el Cáncer tiene en el municipio meco.

Esta iniciativa, señalan desde el club, nace para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer que se celebra el próximo miércoles.

Esta es la primera vez que desde este equipo de fútbol llevan a cabo una iniciativa como esta pero, la idea es, que después de esta puedan llevarse a cabo otras más.

Debido al carácter solidario del partido, desde el club invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a asistir al encuentro que se disputa en el .campo Monte da Vila a partir de las cinco de la tarde.

