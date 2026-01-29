Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Grove entrega el premio de pintura Ernesto Goday a Manuel Carballeira

La cita es el viernes 6 de febrero en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey

C. Hierro
29/01/2026 12:06
Invitación a la entrega del premio del Concello de O Grove
Cedida
O Concello de O Grove entrega, el próximo viernes 6 de febrero, el "XIII Premio do concurso de Pintura Ernesto Goday" a Manuel Carballeira Rivas, ganador de esta edición con la obra 'En marea baixa'.

La velada, que se celebra en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, dará comienzo a las ocho y media de la tarde con el acto de entrega del premio y estará amenizada por la música de los alumnos y alumnas de la Escola de Música de O Grove.

'En Marea Baixa', obra ganadora del premio de pintura de O Grove
Cedida

El galardón

Además del premio metálico, que suma una cuantía de 3.000 euros, y del diploma, el ganador, que viajará desde Valdoviño (A Coruña), recibirá una medalla y un reconocimiento de la Asociación Española de Pintores y Escultores, entidad de la que en su época formó parte Ernesto Goday.

De entre todas las obras presentadas al certamen -un total de 42-, el jurado, además de seleccionar la de Carballeira, destacó otras ochos que formarán parte de una exposición que se podrá visitar en la entrada de la Casa da Cultura.

Además, ponen a disposición de todos los visitantes unos catálogos sobre la muestra.

Desde el Concello, impulsor de este galardón en colaboración con la Asociación Española de Pintores y Escultores, invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad y a todas las personas interesadas en este arte a acudir a esta cita tan importante a nivel cultural.

Manuel Carballeira gana el XIII edición del Concurso de Pintura Ernesto Goday

