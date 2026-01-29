La piragüista Teresa Portela visita al alumnado de O Grove
La deportista cuenta con una medalla olímpicas en su palmarés
El alumnado del 4º de E.S.O. del IES Monte da Vila tuvo en el día de hoy una visita muy especial: la de la piragüista Teresa Portela. El acto tuvo lugar en el aula de usos múltiples del instituto a primera hora de la mañana.
La deportista, que cuenta con una medalla olímpicas en su palmarés, conversó de manera amena y cercana con todos los asistentes a este encuentro.
A través de su ciclo de charlas "Se dás o mellor de ti, gañaches!", la piragüista habló sobre su trayectoria tanto deportiva como personal, sobre cómo compaginó su disciplina con los estudios, así como la necesidad del esfuerzo diario y la importancia sobre la tolerancia a la frustración en una carrera deportiva.
Natural de Bueu, pero afincada en O Grove, Portela expuso su brillante carrera deportiva ante los estudiantes, así como destacó que nunca dejó su formación académica, lo que la hizo obtener los grados de Fisioterapia y de Maestra.