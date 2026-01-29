La piragüista Teresa Portela visita al alumnado de O Grove

Teresa Portela imparte una charla a alumnado en O Grove Cedida

El alumnado del 4º de E.S.O. del IES Monte da Vila tuvo en el día de hoy una visita muy especial: la de la piragüista Teresa Portela. El acto tuvo lugar en el aula de usos múltiples del instituto a primera hora de la mañana.

La deportista, que cuenta con una medalla olímpicas en su palmarés, conversó de manera amena y cercana con todos los asistentes a este encuentro.

A través de su ciclo de charlas "Se dás o mellor de ti, gañaches!", la piragüista habló sobre su trayectoria tanto deportiva como personal, sobre cómo compaginó su disciplina con los estudios, así como la necesidad del esfuerzo diario y la importancia sobre la tolerancia a la frustración en una carrera deportiva.

Natural de Bueu, pero afincada en O Grove, Portela expuso su brillante carrera deportiva ante los estudiantes, así como destacó que nunca dejó su formación académica, lo que la hizo obtener los grados de Fisioterapia y de Maestra.