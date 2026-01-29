El Casino La Toja prepara una noche de poesía aderezada con ternera laqueada con hortalizas

Imagen de archivo del Casino La Toja en O Grove Cedida

El Casino La Toja acoge hoy, a partir de las 23:00 horas, una noche de poesía y microrrelato. Esta cita, abierta al público, está diseñada para que los asistentes puedan compartir sus versos, emociones y miradas. Bajo el título ‘Jugando con las palabras’, esta iniciativa invita a sacar la poesía de su zona de confort llevándola a un espacio poco habitual.

Además, tanto mañana como el sábado, el casino presenta una propuesta gastronómica exclusiva: hortalizas de invierno con ternera laqueada en consomé de tuétano y ombligo de Venus. El plato, puede disfrutarse con menú marinado con una copa de Godello por un precio de 17 euros. Aquellos que quieran probar la receta ya pueden reservar su mesa en el 986 73 10 00.