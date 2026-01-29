Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Casino La Toja prepara una noche de poesía aderezada con ternera laqueada con hortalizas

C. Hierro
29/01/2026 18:46
Imagen de archivo del Casino La Toja en O Grove
Cedida
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Casino La Toja acoge hoy, a partir de las 23:00 horas, una noche de poesía y microrrelato. Esta cita, abierta al público, está diseñada para que los asistentes puedan compartir sus versos, emociones y miradas. Bajo el título ‘Jugando con las palabras’, esta iniciativa invita a sacar la poesía de su zona de confort llevándola a un espacio poco habitual.

Además, tanto mañana como el sábado, el casino presenta una propuesta gastronómica exclusiva: hortalizas de invierno con ternera laqueada en consomé de tuétano y ombligo de Venus. El plato, puede disfrutarse con menú marinado con una copa de Godello por un precio de 17 euros. Aquellos que quieran probar la receta ya pueden reservar su mesa en el 986 73 10 00.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de los participantes en la edición de 2025 de la Olimpiada Informática Galega que se celebró en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC

Aldara Treus, de Rianxo, y Asier Martínez, de Vilargarcía, acudirán el próximo 6 de febrero a la Olimpiada Informática Galega
Chechu López
El alcalde, José María Bello Maneiro, inauguró el simposio

Valga presume de actuaciones ejemplares para prevenir los riesgos de inundaciones
Fátima Pérez
La portavoz vecinal, Pilar Millet, anunció que acordarán nuevas medidas de presión en una próxima asamblea

Ribeira retomó sus protestas ante la falta de profesionales sanitarios al grito de “1 de febreiro, manifestación; Sanidade Pública, Rueda dimisión”
Chechu López
Cándido Meixide intervino en el inicio del pleno de Vilagarcía

Vilaxoán lanza un SOS en el pleno por su “situación deplorable” y la oposición exige más transparencia
Fátima Frieiro