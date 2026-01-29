Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El BNG urge a la Mancomunidad una alternativa para el proyecto de la tubería general de O Grove

A. Louro
29/01/2026 19:16
La tubería es objeto de numerosas roturas cada año
Cedida
El BNG comarcal cargó contra la Mancomunidade por quedarse “en nada” la propuesta de aplicar una “camisa” interior a la tubería del agua de O Grove para zanjar las continuas fisuras por las dificultades que presenta el terreno. Los nacionalistas piden una alternativa a la actuación y critican que en el caso de volver al proyecto de reposición que en su día se presentó a Augas de Galicia, “tense perdido un tempo precioso: volvemos estar no punto de partida”.

Asimismo, censuran que “a acción de goberno limítase a declaracións sobre investimentos inexistentes nos orzamentos, mentres os problemas reais da comarca seguen agravándose ano tras ano”.

En este sentido, lamentan también la falta de plazos para poder sacar a licitación las obras de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, actualmente en revisión por Augas de Galicia. “Levamos dous anos escoitando anuncios de millóns que non aparecen en ningún orzamento. O PP xustificou unha moción de censura dicindo que era urxente ampliar a ETAP. Pois ben, dous anos despois non hai nin convenio coa Xunta nin un só euro consignado. Só hai fotos, anuncios e proxectos pagados polos concellos”, concluyó el BNG mediante un comunicado.

