Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Los trabajadores del Concello de O Grove llevan al Pleno sus reivindicaciones laborales

En la sesión se aprobó la mejora del campo de fútbol Monte da Vila

C. Hierro
27/01/2026 19:10
Imagen de un momento del Pleno
Imagen de un momento del Pleno
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Una treintena de trabajadores del Concello de O Grove acudieron al Pleno ordinario celebrado el pasado lunes para reivindicar mejoras laborales y salariales a través de la aprobación de una Relación de Postos de Traballo (RPT). Con pancartas en las que se podía leer ‘RPT xusta xa’, ‘Salarios dignos’ o ‘Os servizos públicos deféndense’, se hicieron notar durante toda la sesión.

En el turno de ruegos y preguntas, tanto el portavoz de EU, José Antonio Otero, como el del BNG, Anselmo Noia, consultaron al alcalde, José Cacabelos, sobre esta situación y mostraron su apoyo a los trabajadores que llevan, aproximadamente un mes, haciendo paros los viernes como protesta por su situación y la de los servicios públicos de la localidad.

Cacabelos en su turno de palabra defendió en todo momento y afirmó ser el alcalde “que máis veces reuniu a mesa de negociación e máis traballou na RPT pero agora hai unha diferencia económica”. Así, el edil, señaló que poner en marcha este instrumento para organizar el personal tendría un coste de “800.000 euros” para el Concello. “Hoxe en día non podemos abordar unha RPT porque non temos un orzamento aprobado”, señaló Cacabelos e istó a Esquerda Unida a aprobar, el Presupuesto cuando se presente para, así, poder convocar de nuevo la mesa de negociación y aprobar el documento de gestión de los trabajadores municipales.

El alcalde de O Grove, José cacabelos, durante una sesión Plenaria

Cacabelos niega el bloqueo en la negociación laboral con los trabajadores del Concello

Más información

Otros temas

En la sesión, en la que se despidió como concejala Noemí Outeda, se aprobó -por unanimidad- la solicitud de una subvención a la Diputación para las obras de mejora del área de juego del campo de fútbol Monte da Vila.

Imagen de archivo del Concello de O Grove

Los empleados del Concello de O Grove organizan concentraciones para defender un trabajo digno

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Lidia Aboy en Francia

Lidia Aboy se hace con dos oros en el French Meeting Internacional
María Caldas
Visita al pabellón de Carril

El PP de Vilagarcía pide una solución "urgente" al "estado lamentable" del pabellón de Carril
Olalla Bouza
Desfile de Entroido en Caldas de Reis en 2025

El Entroido de Caldas suma este año una fiesta privada en A Tafona y repite su desfile escolar
Fátima Pérez
Excavaciones en la finca de Valle Inclán

Comienzan los pasos para musealizar la cetárea romana y la puerta marítima del Castro Alobre de Vilagarcía
Olalla Bouza