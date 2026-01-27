Los trabajadores del Concello de O Grove llevan al Pleno sus reivindicaciones laborales

Imagen de un momento del Pleno

Una treintena de trabajadores del Concello de O Grove acudieron al Pleno ordinario celebrado el pasado lunes para reivindicar mejoras laborales y salariales a través de la aprobación de una Relación de Postos de Traballo (RPT). Con pancartas en las que se podía leer ‘RPT xusta xa’, ‘Salarios dignos’ o ‘Os servizos públicos deféndense’, se hicieron notar durante toda la sesión.

En el turno de ruegos y preguntas, tanto el portavoz de EU, José Antonio Otero, como el del BNG, Anselmo Noia, consultaron al alcalde, José Cacabelos, sobre esta situación y mostraron su apoyo a los trabajadores que llevan, aproximadamente un mes, haciendo paros los viernes como protesta por su situación y la de los servicios públicos de la localidad.

Cacabelos en su turno de palabra defendió en todo momento y afirmó ser el alcalde “que máis veces reuniu a mesa de negociación e máis traballou na RPT pero agora hai unha diferencia económica”. Así, el edil, señaló que poner en marcha este instrumento para organizar el personal tendría un coste de “800.000 euros” para el Concello. “Hoxe en día non podemos abordar unha RPT porque non temos un orzamento aprobado”, señaló Cacabelos e istó a Esquerda Unida a aprobar, el Presupuesto cuando se presente para, así, poder convocar de nuevo la mesa de negociación y aprobar el documento de gestión de los trabajadores municipales.

Otros temas

En la sesión, en la que se despidió como concejala Noemí Outeda, se aprobó -por unanimidad- la solicitud de una subvención a la Diputación para las obras de mejora del área de juego del campo de fútbol Monte da Vila.