O Grove

El BNG de O Grove pide impulsar la gestión pública y no privatizar el servicio del agua

C. Hierro
27/01/2026 19:18
Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado
Gonzalo Salgado
El BNG de O Grove solicita al gobierno local impulsar la gestión pública del agua en vez de privatizar el abastecimiento. El portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, alerta que, de delegar el servicio a una empresa privada “subirán as tarifas e haberá unicamente investimentos mínimos para cumprir o contrato na busca do máximo beneficio económico”.

De la misma manera que ya hicieron desde Esquerda Unida, Noia denuncia que el alcalde meco, José Cacabelos, “deixou caer nun estado decadente a rede de abastecemento” para proceder a su privatización.

José Antonio Otero, portavoz de EU de O Grove

EU acusa al gobierno de deteriorar el servicio del agua para justificar su privatización

El portavoz destaca que el gobierno local publicita esta gestión como “única saída posible” pero se olvida de mostrar que esta solución provocó en otras localidades “conflictos, calidade deficiente e subida de prezos”.

Teniendo esto en cuenta, Noia propone a Cacabelos que realice una planificación “con visión de futuro” tanto para los inversiones en infraestructuras como para las posibles vías de financiación. Además, le exige que fomente una memoria en la que se cuantifiquen los gastos y necesidades exactas del servicio del agua y trabaje para solucionarlas sin dejar el abastecimiento en manos privadas que no trabajarán por el interés de los vecinos.

