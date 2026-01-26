Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El Gran Entroido Meco ya tiene fecha para su Festival de Comparsas 2026

El programa de carnaval se desarrollará desde el 12 hasta el 21 de febrero

Sandra Rey
26/01/2026 13:10
Una imagen de archivo del festival de comparsas del año anterior
Gonzalo Salgado
Gonzalo Salgado
El Gran Entroido Meco del Concello do Grove ya tiene fechas para su edición 2026, siendo el esperado Festival de Comparsas el sábado 14 de febrero. El programa festivo se desarrollará desde el día 12 al 21 del próximo mes, siendo el tradicional “Xoves de Comadres e Compadres” en diferentes establecimientos el que de el pistoletazo de salida al carnaval en O Grove.

La noche del viernes 13 también se celebrarán actos en diferentes negocios, pero el plato fuerte será al día siguiente con el Festival de Comparsas en el auditorio municipal. Las entradas podrán adquirirse el propio sábado en el pabellón municipal de deportes, en horario de 10:30 a 14 horas.

Aún así, para aquellos que no puedan asistir o se queden sin entrada, el festival se retransmitirá en directo y, además, se colocará una pantalla en la zona exterior del auditorio, para que todos y todas puedan seguirlo en tiempo real.

Al día siguiente también habrá la oportunidad de escuchar a las comparsas en su ruta por los bares de O Grove. Y, ya por la tarde, el domingo tendrá lugar en el pabellón municipal, a partir de las 17 horas, el festival infantil de disfraces amenizado por Javi Solla, que contará con pintacaras, maquillaje “glitter”, así como con chocolate con churros y palomitas para los asistentes.

El Martes de Carnaval será el turno de la Gran Marcha do Entroido Meco, en la cual se repartirán hasta 7.125 euros en premios entre las diferentes categorías (adultos, infatil y “choqueiros”). Para facilitar la participación en el concurso, se permitirá la inscripción en línea a través del correo electrónico entroidodogrove@concellodogrove.es hasta el domingo 15 de febrero. Las hojas de inscripción podrán descargarse en la página web del Concello, en su Facebook o solicitarlas a través del citado email. La entrega de los premios será el propio martes en el pabellón de deportes en una fiesta con animación por parte de DJ Studio, a partir de las 20:30 horas.

Las bases tanto del Festival de Comparsas como del desfile ya se pueden consultar en la sede electrónica del Concello do Grove.

Siguiendo con la actividad festiva, el viernes 20 se celebrará el “Enterro da Sardiña” en la Praza de Arriba, a partir de las 20 horas. La comitiva fúnebre saldrá desde la Praza do Corgo hasta el lugar de incineración, donde se entregará el “Choqueiro Maior”.

Finalmente, el sábado 21, a partir de las 16 horas, tendrá lugar la “Concentración de Choqueiros”, la “queima do vimbio” y la actuación de comparsas en San Vicente, una actividad organizada por la Asociación Roza do Pedrol con la colaboración del Concello do Grove.

