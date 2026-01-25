Recaudan más de 1.900 euros en el ‘Tardeo Solidario’ en favor de ‘A Sonrisa de Xandre’

Un momento del sorteo de regalos en el evento Cedida

La solidaridad reinó una vez más en O Grove. El ‘Tardeo Solidario’ organizado por la cafetería Torrada reunió a decenas de vecinos de esta localidad y de otras con ganas de pasarlo bien y, además, colaborar con Laura Meis y su hijo Xandre, que padece una dolencia rara: la Enfermedad de Alexander.

En total, señala Judith Triñanes, propietaria del local, se vendieron casi todas las rifas que pusieron a la venta (un total de 950) a un precio de dos euros, por lo que se recaudaron 1.900 euros. Además, también contaban con una hucha, por lo que la cuantía recaudada es superior.

Entre todas las personas asistentes, cuenta Triñanes, se sortearon más de cincuenta regalos (vales de cenas, cestas de productos...) cedidos por establecimientos del municipio que también quisieron colaborar con este fin.

“Xandre es un niño de O Grove al que solo se le hizo un acto en el auditorio, y un día le dije a Laura que me gustaría hacer algo y la idea del tardeo siempre estuvo en mente”, cuenta Triñanes. A partir de ese momento, la propietaria de la cafetería habló con diferentes locales y ninguno de ellos “dudó en colaborar”

Debido al éxito, Triñanes no duda en que se pueda repetir esta iniciativa, “porque me gusta colaborar”.