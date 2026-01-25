Mi cuenta

O Grove

O Quinteiro de Temperán organiza un taller de cestería en febrero

C. Hierro
25/01/2026 21:16
Cartel sobre la actividad
Cartel sobre la actividad
El Centro de Interpretación da Cultura Agracia, O Quiteiro de Temperán, organiza un nuevo taller de cestería de láminas de madera. La cita está programada en dos jornadas distintas, la primera de ellas el sábado 21 y la segunda, al día siguiente. El horario es de diez a dos por la mañana y de cuatro a ocho por la tarde.

Los artesanos encargados de impartir este curso serán Enrique Táboas y Chicho Xarelo do Rei, dos personas con gran experiencia en la realización de este tipo de productos artesanos.

Como en la mayor parte de las actividades organizadas por este centro, las plazas son limitadas a un total de siete alumnos. Las personas interesadas en acudir a este taller pueden reservar su plaza de manera previa a través del teléfono 617 343 900 o en el correo electrónico info@oquinteirodetemperan.com.

Programación

Este centro, ubicado en el lugar de Cacheirás, organiza mensualmente diferentes actividades con el objetivo de que los participantes puedan conocer técnicas, actividades y profesiones que se llevaban a cabo en el siglo XX.

Algunas de las iniciativas que se realizaron, por ejemplo, están relacionadas con la plantación del centeno, la matanza del cerdo o andainas por diferentes puntos de la localidad.

