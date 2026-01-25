Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

La Asociación de Autocaravanas tiende la mano al Concello meco

Creen que es el momento idóneo para que expongan “los problemas” y busquen soluciones entre todos

C. Hierro
25/01/2026 21:00
Imagen de archivo de autocaravanas en Vilagarcía
Imagen de archivo de autocaravanas en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
La Asociación de Autocaravanas de Galicia vuelve a tender la mano, una vez más, al Concello de O Grove para regular el turismo sobre ruedas en la localidad, tras conocer por este periódico que el ejecutivo local trabaja en una posible ordenanza para estos vehículos. “Sería un buen momento para que la concejala de Turismo o el alcalde nos llamara y tuvieran un acercamiento con nosotros”, señala la presidenta de esta entidad Mar García.

Así, indica, que actualmente, ningún representante de este Concello se ha puesto en contacto con ellos y cree que “sería lo más adecuado”.

Desde la asociación están de acuerdo con que en O Grove exista una regulación para este tipo de turismo, pero, señalan, que ésta debe ser similar a la de otras localidades gallegas. “Nos avalan 20 años de experiencia en el sector, nosotros trabajamos mano a mano de la FEGAMP y usamos otras ordenanzas como pueden ser de Costas, para que sea igual en todos los municipios”, detalla García.

De la misma manera, la presidenta de este colectivo indica que nunca pedirán “aquello a lo que no tenemos derecho” pero, lo que no van a permitir es que en concellos como O Grove se les continúa “atacando” o “recriminando” acciones de las que no son responsables.

Así, García explica que lo que sería necesario en el municipio meco es contar con un área de autocaravanas, lugar que actualmente no existe en esta villa. “No por aparcar, porque por ley podemos aparcar en cualquier lado, pero nuestros vehículos necesitan rellenar agua, vaciar váteres... Por ello nos parece algo lícito tener este punto y tener un espacio en el que estar ordenados”, cuenta la presidenta de la asociación.

Desde su posición, García, defiende a las personas que deciden hacer turismo en autocaravana y destaca, entre otros detalles, que muchos de ellos son los que realizan limpiezas en playas como puede ser la de Carnota. “Estamos muy concienciados con el medio ambiente”, cuenta la presidente y reconoce que, como en todos los sectores, hay personas que hacen las cosas bien y las cosas mal, pero que la mayoría son visitantes que respetan las localidades y los diferentes lugares de la naturaleza que visitan con su casa sobre ruedas.

