O Grove

El Concello trabaja en una regulación para las autocaravanas y las VUT

La concejala de Turismo, María López, señala que presentarán próximamente un borrador al sector

C. Hierro
25/01/2026 00:30
Imagen de archivo de autocaravanas
Imagen de archivo de autocaravanas
Gonzalo Salgado
El Concello de O Grove trabaja en una ordenanza para la regulación de las autocaravanas y las viviendas de uso turístico (VUT) en la localidad. La concejala de Turismo, María López, señala que ya cuentan con un borrador que esperan presentar en breve al sector turístico. “Es algo que nos llevan demandando desde hace mucho tiempo desde el Consello Local de Turismo y desde las asociaciones”, cuenta la concejala.

López comenta que actualmente, el gobierno local, está trabajando a nivel jurídico con los asesores para poder perfilar el borrador y, una vez presentado, “no tengamos ningún problema en el futuro”. Con este anuncio, desde el Concello, responden a las críticas del sector que señalan, la multiplicación de estos vehículos en los meses de verano y la proliferación de las VUT como unos de los grandes problemas de O Grove que se deberían de solucionar antes de querer implantar la tasa turística en la localidad.

 “Queremos que sepan que no trabajamos en la tasa turística, si no que también lo estamos en las cosas que hablamos con ellos”, señala.

Desde el gobierno local quieren dejar claro que “no tienen nada en contra de la llegada de las autocaravanas ni las VUT” pero que se deben de regular debido a que, en los últimos años, su número se ha multiplicado. “No tenemos la cifra exacta de las autocaravanas que pernoctaron en O Grove el año pasado, pero lo que sí sabemos es que es cuatro o cinco veces más que hace diez años”, relata López.

Es por ello que, en el borrador de ordenanza en el que trabajan, tienen previsto regular el número de vehículos que llegan a la península meca, el espacio que ocupan, los lugares en los que pueden pernoctar... “En O Grove también contamos con numerosos campings que también aportan un espacio para que puedan aparcar las autocaravanas”, señala la concejala.

Críticas

La polémica por la no regulación de las autocaravanas se incrementó el verano pasado, momento en el que el edil meco, José Cacabelos, llegó a tildar como una “invasión” y un “atentado ecológico” la presencia de estos vehículos en el municipio.

Desde la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) respondieron al alcalde de O Grove y le tendieron la mano, en ese momento, para buscar una solución conjunta ante el aumento del turismo de este tipo. Además, le indicaban que: “Por muy poco que le guste, o no quiera verlo y decida mirar a otro lado, tiene que ser consciente de que el turismo en autocaravana ha llegado para quedarse” y, por lo tanto, lo que debía de hacer era regularlo. Desde la asociación proponían la creación de un borne con plataforma de vaciado con cobro de tasa de agua o, por ejemplo, crear más aparcamientos.

