Diario de Arousa

O Grove

Denuncian el robo de la caja registradora en un establecimiento ubicado en San Vicente

La cuantía de dinero es menor, "unos cien euros"

C. Hierro
24/01/2026 20:09
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo
Cedida
Los propietarios del ‘Merendero O´Altiño’, ubicado en la carretera que une San Vicente do Mar con A Lanzada, denunciaron en la mañana de ayer el robo en su establecimiento. Tal y como cuenta uno de ellos, una o varias personas entraron en el local durante la noche del viernes al sábado tras forzar la puerta principal y se llevaron la caja registradora.

La cantidad de dinero sustraída, cuentan los responsables del establecimiento, no es muy elevada, ya que únicamente dejan en la caja las monedas y pequeños billetes que usan del cambio. De esta manera, la cuantía suma “alrededor de los cien o ciento y pico de euros”.

Tal y como les recomendaron desde la Guardia Civil, los propietarios del establecimiento de ocio pusieron la denuncia en el cuartel de la Policía Local de Sanxenxo.

Este altercado hace que los vecinos recuerden la oleada de robos que tuvo lugar en el municipio en el mes de abril del año pasado. Momento en el que, durante varios días, diferentes establecimientos de la localidad, sufrieron diferentes hurtos.

En ese momento, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, actuó con contundencia y, por ello, tuvo que pedir refuerzos a la Guardia Civil para aumentar la seguridad.

Marta Corral