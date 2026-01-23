La oposición pide al gobierno local pactar la tasa turística con el sector

Imagen de archivo de una playa de O Grove Cedida

Los partidos de la oposición de O Grove (Partido Popular, Esquerda Unida y Bloque Nacionalista Galego) se muestran reticentes a apoyar, en este momento, la implantación de la tasa turística en la localidad

Los diferentes grupos critican que, el gobierno local plantea de manera “errónea” la creación de este nuevo impuesto municipal, razón por la que las diferentes asociaciones y agentes turísticos la rechazan de manera unánime. Todos ellos creen que para su instauración es necesario el consenso con el sector turístico y, para ello, instan al Concello a dialogar y negociar con las diferentes asociaciones y llegar a un punto en común.

“Esta tasa cuenta con el rechazo expreso del sector turístico y empresarial, tal y como han manifestado Emgrobes, Aprometur y Aviturga, que coinciden en que la medida penaliza al visitante, resta competitividad al destino y no responde a la realidad turística de O Grove”, señalan los populares.

El portavoz, José Antonio Otero, indica que la imposición de esta tasa debe contar “mínimamente” con el apoyo del sector. “Serán eles os que teñan que implantala e asumir o cobro de esa taxa por iso é necesario o seu consenso”, cuenta Otero. Y añade: “Presentar esta idea debe estar vinculado a un traballo previo, a unha liña de actuacións concretas para que o sector vexa que se aposta por mellorar os servizos... E ese traballo non se fixo ben”.

Los nacionalistas siguen la misma línea y cuentan que, a pesar de que la imposición de una tasa turística les parece acertado aunque creen que debería de estar regulada a través de la propia Xunta, las formas del gobierno local “non son as correctas”. “O primeiro que debería de facer e xuntarse cos afectados, coa xente que vai ter que cobrar a taxa e mirar as súas inquedanzas”, indica el portavoz del BNG, Anselmo Noia. Y continúa: “Aínda que diga o alcalde que si, isto non se fixo, xuntouse nos ultimos quince días con eles e o que fixo foi impoñer a taxa, non levou a cabo unha negociación con eles”.

En este contexto, tanto EU como el BNG, instan al gobierno local a seguir trabajando y presentar una propuesta “máis elaborada”. De esta manera, ambos grupos creen que el partido dirigido por Jose Cacabelos, no se debe “precipitar” y antes de intentar implantar la tasa, debe explicar bien qué es lo que significaría para el municipio y “onde irán a parar os cartos que se recaudan porque todo pode ser turístico ou non selo”.

Por su parte el PP pide “la retirada inmediata de la propuesta de la tasa turística” y la creación de un modelo turístico “basado en la gestión eficiente y el consenso con el sector, no en la improvisación fiscal”. De la misma manera, los populares denuncian que el O Grove todavía no ha ejecutado una parte muy relevante de los fondos europeos concedidos en 2023. “El alcalde no sabe ni cuánto dinero tiene disponible ni para qué lo quiere, pero aun así insiste en crear una nueva tasa para mejorar la calidad turística”, sentencian los populares. Y concluyen: “Antes de pedir más dinero a los demás, debería explicar por qué no ha sido capaz de ejecutar el que ya recibió”.

Ronda de consultas

Por su parte, la concejala de Turismo, María López, señala que el gobierno local se encuentra actualmente en reuniones con las diferentes asociaciones implicadas en el turismo de la localidad para “explicar qué es la tasa, quitar dudas y llegar a un acuerdo”. Así, López indica que para el gobierno local es imprescindible que el sector entienda que la implantación de este impuesto “no es un capricho” y que es una apuesta “para mejorar la competitividad presupuestaria en materia de turismo”.

De esta manera, la concejala señala que los próximos días continuarán con los encuentros para “convencer” de que la tasa turística es “algo positivo para el sector”.