EU acusa al gobierno de deteriorar el servicio del agua para justificar su privatización
El grupo municipal se opone a esta concesión y señalan que "se está tempo de frear este proceso"
Esquerda Unida de O Grove denuncia con rotundidad la privatización del servicio municipal de abastecimiento del agua en la localidad. El portavoz de EU, Jose Antonio Otero, acusa al ejecutivo local de provocar "de maneira intencionada" el deterioro de este servicio para justificar esta decisión.
"É o manual clásico das políticas neoliberais, deixa caer o público, magnificar os problemas e vender logo a privatización como a única solución posible", señalan desde esta formación.
Los últimos pasos dados por el gobierno local -ya denunciados con anterioridad por parte de EU-, que presentarán una moción en el Pleno del lunes para estudiar el coste del servicio del agua y, tras esto, no descarta externalizarlo, señalan desde EU que es una "decisión política consciente e premeditada".
"Estamos ante unha auténtica renuncia ás responsabilidades públicas que confirman a nula capacidade de xestión do goberno municipal", indica Otero. Y continúa: "O Concello pretende deixar de xestionar directamente un servizo básico e entregarllo a unha empresa privada cuxo único obxectivo será facer negocio coa auga, un ben esencial".
En este punto, desde EU advierten de que privatizar el servicio supondrá "a perda total de control municipal sobre o servizo". A partir de ahí, indica Otero, en caso de que aparezcan quejas sobre el abastecimiento, "o goberno volverá a agocharse detrás da empresa concesionaria, exactamente igual que acontece do servizo de Axuda no Fogar".
Punto de no retorno
Desde este grupo municipal quieren desmontar "de antemán" el discurso del ejecutivo que, señalan, intenta presentar este paso con "un simple estudo técnico sen consecuencias". Para EU, lo que lleva a Pleno el gobierno local "é a aprobación explícita do cambio de modelo"
"Que non intenten enganar a veciñanza con escusas técnicas, este Pleno marca un punto de non retorno se sae adiante", exponen desde Esquerda Unida.
El portavoz del partido insiste en que "aínda se está a tempo de frear" este proceso si existe "vontade política" y recuerda que otros concellos que llevaron a cabo la privatización de este servicio "tuveron que rectificar anos despois polos sobrecustos e a perda de control".
De esta manera, el grupo se pone "fontalmente" a esta decisión y anuncian que trabajarán para frenar el "ataque" a un servicio público que, consideran, es esencial.