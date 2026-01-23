El Concello de O Grove quiere estudiar el coste del servicio del agua y no descarta privatizarlo

Imagen de archivo de un Pleno de O Grove Gonzalo Salgado

El gobierno local de O Grove lleva una moción al próximo Pleno (que se celebra el lunes a las ocho y media de la tarde) para iniciar un estudio de viabilidad económica y de la estructura de costes del servicio del agua en el municipio. A pesar de que el alcalde, José Cacabelos, señala que aprobar este expediente no implica que terminen privatizando el servicio, sí señala que estudiarán “as diferentes posibilidades”.

Así, Cacabelos señala que, actualmente, la gestión del abastecimiento del agua está “xerando problemas” debido a que cuentan con un equipo “moi bo pero reducido en canto a persoal” y, además, les faltan medios técnicos que utilizan las empresas especializadas en la gestión de este servicio.

“Precisamos investimentos para arranxar e cambiar totalmente a rede de abastecemento de auga, necesitamos investimentos para, por exemplo, ampliar o depósito de Cons da Garda”, detalla el edil meco. Y continúa: “En moitos concellos estase a levar a cabo o cambio dos contadores por uns dixitais para todos os veciños e veciñas e, no Grove, esa labor tería un valor estimado de 1.300.000 euros”.

Teniendo esto en cuenta, el alcalde señala que desde el gobierno local tienen que valorar las diferentes alternativas para ofrecer el mejor servicio a los residentes en el municipio y “unha pasaría por externalizar este servizo”.

De todas maneras, aclara que la moción que se presentará el próximo lunes en el Pleno tiene como objetivo iniciar un estudio para conocer las necesidades de personal, de tecnología y de costes que tiene este servicio en el municipio. “A partir de aí poderemos tomar as decisións oportunas e pertinentes”, detalla Cacabelos.

Otras mociones

La convocatoria para el Pleno incluye otros temas además de este punto. Uno de los más destacados, que incluye el propio gobierno local, es la ratificación del acuerdo de aprobación de proyecto para la mejora del campo de fútbol de Monte da Vila, obra incluida dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación.

Por parte del grupo municipal del BNG presentan una moción para defender la sanidad pública y otra para rechazar la modificación de la Ley de Patrimonio Cultura de Galicia promovida por la Xunta.