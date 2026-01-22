Eligen a Paula Gómez como coordinadora de Atención Primaria del servicio de O Grove

Imagen de archivo del centro de salud de O Grove Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia hizo oficial, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), la elección de Paula María Gómez Garrido como coordinadora de Atención Primeria del servicio de O Grove en el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

La aspirante debe, por tanto, cesar ahora en su plaza para tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado a través de la resolución publicada.

Actualmente, este centro de salud cuenta con un equipo que, además de ofrecer la atención médica que necesitan los pacientes, investiga sobre diferentes patologías. Es por ello que, el año pasado, la investigación de un grupo formado por tres profesionales que tienen su puesto de trabajo en O Grove sobre hiperuricemia -niveles altos de ácido úrico en sangre- resultó finalista en la I edición de los Premios de Investigación en Saúde Transfronterizos de Galicia y Portugal.

El trabajo, según indicaron, tiene como objetivo optimizar el manejo farmacológico y no farmacológico de esta condición controlando, entre otros factores, la aparición de dolencias como la hipertensión arterial o la enfermedad renal crónica. El enfoque es interdisciplinario ya que integra a médicos, enfermeros, farmacéuticos, dietistas y trabajadores sociales.