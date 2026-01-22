CCOO denuncia que la negociación de la RPT en el Concello de O Grove continúa bloqueada

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El sindicado de CCOO denuncia que la negociación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) del Concello de O Grove continúa bloqueada. Los representantes de los trabajadores señalan que “a pesar das demandas e propostas de diálogo”, el gobierno local persiste en su negativa a convocar una mesa de negociación y sigue sin fijar una reunión que permita “abordar os problemas estructurais do persoal”.

Entre ellos, desde CCOO citan la aplicación de la subida salarial o la cobertura de puestos de trabajo. “Esta falta de vontade negociadora impide calquera avance nas condicións laborais e na adaptación da estrutura municipal ás necesidades da cidadanía e do propio persoal”, detallan en su último comunicado.

De la misma manera, manifiestan que “existe unha grave situación que afecta a algún colectivo de traballadores” del Concello. Así, detallan que este grupo “aínda non percibiron os atrassos salariais correspondentes ao exercicio 2025, atrasos aprobados polo Goberno e que foron percibidos por case a totalidade do persoal”.

Esta situación, denuncian desde CCOO, supone un “prexuízo inxustificado” para los derechos económicos del persoal y añade tensión “al clima laboral” afectado por el bloqueo de la negociación.