Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

CCOO denuncia que la negociación de la RPT en el Concello de O Grove continúa bloqueada

C. Hierro
22/01/2026 21:59
Fachada del Concello de O Grove
Fachada del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El sindicado de CCOO denuncia que la negociación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) del Concello de O Grove continúa bloqueada. Los representantes de los trabajadores señalan que “a pesar das demandas e propostas de diálogo”, el gobierno local persiste en su negativa a convocar una mesa de negociación y sigue sin fijar una reunión que permita “abordar os problemas estructurais do persoal”. 

Entre ellos, desde CCOO citan la aplicación de la subida salarial o la cobertura de puestos de trabajo. “Esta falta de vontade negociadora impide calquera avance nas condicións laborais e na adaptación da estrutura municipal ás necesidades da cidadanía e do propio persoal”, detallan en su último comunicado.

De la misma manera, manifiestan que “existe unha grave situación que afecta a algún colectivo de traballadores” del Concello. Así, detallan que este grupo “aínda non percibiron os atrassos salariais correspondentes ao exercicio 2025, atrasos aprobados polo Goberno e que foron percibidos por case a totalidade do persoal”.

Esta situación, denuncian desde CCOO, supone un “prexuízo inxustificado” para los derechos económicos del persoal y añade tensión “al clima laboral” afectado por el bloqueo de la negociación.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Labores de asfaltado en la comarca, en una imagen de archivo

Meis adjudica mejoras en viales de Paradela, A Armenteira, San Lourenzo y San Martiño
b. y. o salnés
Los representantes de la Mancomunidade do Salnés

O Salnés "a fuego lento" conquista Fitur como destino para "reconectar"
Olalla Bouza
El ideal gallego

Rianxo conmemora a Castelao en enero con mesas redondas, charlas, teatro y más
Redacción
El portavoz, Luis Pérez, junto a otros miembros del Bloque

El BNG de Ribeira reclama a la Xunta medidas ante la huelga de transporte público
Redacción