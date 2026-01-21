El mal tiempo empaña la campaña de rebajas promovida por los establecimientos mecos

Imagen de archivo de una céntrica calle de O Grove Gonzalo Salgado

La campaña de rebajas en los comercios de O Grove, tal y como señalan desde Emgrobes está siendo muy “floja”.

Las razones, explican desde la asociación son varias, la primera de ellas está relacionada con el mal tiempo, y es que según cuentan son pocas las personas que debido a las lluvias pasean por la localidad y, por tanto, las que entran a las tiendas, se paran y miran la mercancía.

El otro de los motivos, detallan desde Emgrobes, es la nueva regulación de las rebajas que permite hacer descuentos en diferentes periodos. “Desde hace años hay comercios que pueden empezar antes y otros después y las grandes marcas y superficies hacen mucho daño al pequeño comercio”, cuentan desde la asociación de empresarios de O Grove.

De todas maneras, desde Emgrobes señalan que los comercios mecos están haciendo “muy buenas rebajas” y aquellos que cuentan con clientes fijos sí están aumentando las ventas en este periodo. “Los que venden habitualmente tienen clientes que esperan estas fechas para comprar y ahorrar algo de dinero”, señala.

Desde Emgrobes comparan esta campaña con la de Navidad y ratifican que “competir contra Internet o grandes superficies, es muy difícil”.