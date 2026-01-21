El carnaval de O Grove pierde el museo y celebra el festival el día 14

Una imagen de archivo del festival de comparsas del año anterior Gonzalo Salgado

O Grove se prepara para una de las citas más especiales del año: el carnaval. Desde el Concello, señala la concejala de Cultura, Pilar Galiñanes, ya han comenzado con los preparativos para este evento en el que más vecinos y vecinas participa y que, cada vez más, atrae a un mayor número de visitantes a la localidad.

La novedad del 2025, un museo efímero que contaba la historia del entroido meco y atrajo a miles de personas, no repetirá en la programación de este año. Esto es así, explica Galiñanes, por dos razones, la primera de ellas porque el local en el que se llevó a cabo esta iniciativa ya no está disponible y, la segunda, “porque repetirlo tan cual no nos parecía una buena idea”.

Esquema de otros años

Sin esta novedad, que debido a su éxito se esperaba que se repitiese en otras ocasiones, la concejala señala que el carnaval de O Grove seguirá “el esquema de otros años”. De esta manera, el festival de comparsas tendrá lugar el sábado 14 de febrero. “A pesar de que aún estamos con los preparativos administrativos ya tenemos constancia de que ocho comparsas de O Grove participarán en el festival”, cuenta Galiñanes. De esta manera quedaría hueco para que otras dos, llegadas de diferentes municipios, participasen en este evento.

Una de las comparsas que participó en el festival del año pasado Gonzalo Salgado

La concejala explica también que desde el Concello saben que hay otras dos comparsas que están trabajando en el carnaval y que, a pesar de no participar en el festival, sí recorrerán los diferentes rincones de la localidad. La siguiente cita prevista será el domingo 15, fecha en la que el Concello organiza la fiesta infantil de disfraces en el pabellón municipal. “Como otros años esta cita contará con música, pintacaras, churros y chocolate”, cuenta Galiñanes.

El martes de carnaval, día 17, las calles de O Grove se vestirán de color y música gracias al desfile. Como cada año, desde el Concello, esperan que sean muchas las personas y grupos que participen en esta actividad que atrae tanto a los vecinos y vecinas mecas como a muchos visitantes de otros municipios.

La última cita festiva será el viernes 20 de febrero con el tradicional “Enterro da sardiña”. El desfile que termina en la Praza do Corgo con la incineración de la sardina pondrá, como es tradición, el broche de oro al carnaval meco que cada año es más numeroso.