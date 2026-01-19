La obra ‘As desterradas’ inicia la programación de teatro organizada por el Concello meco

Cartel de la obra que se subirá al escenario del auditorio meco Cedida

El Concello de O Grove inicia la programación de la Rede de Teatros e Auditorios el sábado 31 de enero a las ocho y media con la obra ‘As desterradas’, de la mano de Producións Excéntricas.

Las entradas para asistir a este espectáculo -que tiene un precio de ocho euros- se pondrán a la venta el día anterior al estreno en la biblioteca municipal en horario de once a una y media. Además, los interesados podrán adquirir su pase directamente en el auditorio meco el sábado una hora antes de que los actores y actrices suban al escenario.

Entre los artistas que forman parte del elenco destacan Belén Constenla, Melania Cruz, Rocío González, Rebeca Montero, Patricia Vázquez o Víctor Mosqueira. Bajo la dirección de Quico Cadaval, el texto escrito por Carme Varela que contó entre otros galardones con el 25º premio Álvaro Cunqueiro, cuenta la historia de una pequeña comunica de monjas amenazada por la jerarquía eclesiástica en el siglo XVI.

Se trata de un thriller en el que se narra los tiempos de resistencia de las comunidades de mujeres autosuficientes frente a los señores poderosos. En resumen, esta obra, cuenta una historia en la que las mujeres -en este caso unas monjas- sufren momentos de “humillación, ocultación e desterro”.