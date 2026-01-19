Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Quinteiro de Temperán prepara una nueva actividad sobre la “sementeira do centeo”

La cita es este sábado y los interesados deben inscribirse previamente

C. Hierro
19/01/2026 19:28
Imagen que publicita la actividad
Imagen que publicita la actividad
El centro de interpretación de la cultura agraria, O Quinteiro de Temperán, organiza una actividad diseñada para que los participantes conozcan el método para sembrar el centeno. El taller, que está previsto que se celebre este sábado, comenzará a las once de la mañana y se alargará hasta las dos. La iniciativa incluye también la comida.

Los interesados en acudir deben inscribirse previamente ya que cuenta con un aforo máximo de 24 personas. Aquellos que quieran reservar su plaza o solicitar más información sobre la actividad pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico info@oquinteirodetemperan.com o llamando al teléfono 639 67 90 56.

