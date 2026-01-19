Más alojamientos que vecinos: las plazas turísticas subieron un 30% en O Grove desde 2020

Vecinos y visitantes durante la celebración de las fiestas del Carmen Mónica Ferreirós

La Ría de Arousa es uno de los principales destinos del turismo en toda Galicia y la llegada de visitantes a la comarca de O Salnés no ha dejado de crecer en los últimos años. O Grove, junto a Sanxenxo, es uno de los que más recibe, especialmente en verano, lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de aplicar una tasa turística que permitiese al Concello contar con nuevos ingresos para la mejora y el mantenimiento de los servicios. Una propuesta que ha provocado las críticas del sector, que incide en la pérdida de competitividad del destino que acarrearía esta medida al ser un turismo, especialmente, estacionario.

Lo cierto es que la península meca recibió en 2024 —los datos de 2025 todavía no están disponibles por completo— a 304.164 turistas (visitantes con pernocta en el municipio). Sin embargo, cerca de la mitad se corresponden con los meses de junio, julio y agosto, según los datos de la Mancomunidade do Salnés, a través de los datos obtenidos del big data telefónico de Orange. Así pues, en este año, en los meses de verano fueron 159.700 los turistas que recibió O Grove, un 17,88% más que en 2022, cuando el ente comarcal inició este recuento.

Potencia del sector

Un crecimiento turístico que ha ido acompañado en el último lustro de una importante subida de los alojamientos en el concello meco. Así, según el registro de empresas y actividades turísticas publicado por la Xunta, las plazas turísticas han aumentando un 30,77% desde 2020, elevando el total hasta las 11.474 camas. Un número que excede ya la cantidad de vecinos censados en el municipio: 10.877, según los últimos datos del INE.

Lejos se queda todavía del caso de Sanxenxo, que tiene 190 plazas turísticas por cada 100 vecinos, liderando en Galicia el número de alojamientos. Sin embargo, O Grove también destaca en ese sentido, ya que se sitúa como el cuarto municipio a nivel autonómico con más plazas turísticas, solo por detrás del concello vecino, Vigo y Santiago, superando incluso a A Coruña, con 11.380 camas.

Red hotelera

Así, en el último informe publicado por Turismo de Galicia, datado en el pasado mes de diciembre de 2025, están registrados 41 hoteles que ofertan 2.980 plazas (el quinto con mayor número de plazas hoteleras en Galicia). Estos datos no distan mucho de los del año 2020, cuando solo había un establecimiento menos. En cuanto a la tipología de establecimientos, cuenta con uno de cinco estrellas, seis de cuatro, dieciséis de tres, una decena de dos y otra decena de hoteles de una estrella.

Destaca también el número de plazas en los campings, donde este tipo de turismo natural es ampliamente demandado, llegando a las 2.924 y con un total de doce campamentos. En cuanto a los apartamentos turísticos, llegan a las 533 camas y las pensiones a las 482. Sin embargo, las viviendas de uso turístico (VUT) son las que más plazas suman en el municipio, con 814 establecimientos y un total de 4.551 plazas (1.571 más que los hoteles).

Peso de las VUT

De hecho, este tipo de alojamientos lideran también el crecimiento de la infraestructura turística en O Grove en el último lustro. En diciembre de 2020 apenas eran 2.178 las plazas que se ofertaban de VUT para pasar unas vacaciones en este tipo de alojamiento, registrándose así un aumento del 109% en estos cinco años. Tal es la subida que capitaliza un 88% del total de incremento de oferta de alojamientos en el municipio.

En el caso de los hoteles, pese a sumar un nuevo establecimiento de dos estrellas, las plazas se mantienen estables, con un pequeño incremento de 32, desde diciembre de 2020. También se han sumado a la red de alojamientos dos nuevos campings y 40 plazas más en apartamentos turísticos y 50 en pensiones. Datos mucho más pequeños que los registrados por las viviendas de uso turístico, cuya implantación se multiplica por los concellos de la comarca, supliendo, especialmente, la falta de una red hotelera en otros concellos más pequeños del entorno.

Radiografía del turismo

Lo cierto es que, sin contar todavía con los datos completos de la llegada de visitantes al municipio, su turismo sigue predominando por un importante componente estacionario. Así pues, agosto sigue siendo el mes de mayor afluencia. En 2025 este mes reunió a un total de 71.773 turistas —según los datos de la Mancomunidade—, con un aumento del 5% con respecto a 2022. Los meses de verano —julio, con 56,921 y junio, con 31.006— también presentan datos más que positivos.

Sin embargo, la Festa do Marisco fue capaz de romper la tendencia en el mes de octubre. Durante su celebración, el pasado año, según destacó el propio Concello a través del big data telefónico que aporta Orange a la Mancomunidade, el municipio recibió a 63.000 turistas durante los días que se celebró la fiesta, con una estancia media de 3,7 días, y más de 228.000 visitantes (aquellos que no pernoctan en el municipio).

En cuanto a estos segundos, en verano se llegaron a registrar un total de 743.141 excursionistas en la península meca. Personas que en algún punto de la jornada visitaron el municipio o sus playas, pero que no pasaron la noche en ningún alojamiento turístico. Un número importante de visitantes que, igualmente, evidenció un incremento del 6,21% con respecto a los datos del año 2022 y que deja en claro la capacidad turística de la localidad, que es uno de los grandes destinos de Galicia, especialmente en la temporada estival, pero también a través de su cita gastronómica por excelencia, el Marisco.