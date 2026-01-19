Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

José Carou recibe este viernes el premio Manuel Lueiro Rey por su obra 'Ventre de Madeira'

La entrega del galardón tendrá lugar en la Casa da Cultura

C. Hierro
19/01/2026 11:45
Casa Cultura O Grove
Casa Cultura O Grove
La novela 'Ventre de Madeira', del escritor José Carou Rey, ha sido la obra escogida por el jurado como ganadora de la XXXI edición del premio Manuel Lueiro Rey.

La gala en la que se entregará el galardón será el próximo viernes, 23 de enero, en la Casa da Cultura de O Grove. Esta cita, tal y como señalan desde el Concello, tendría que haberse celebrado a finales del año 2025 pero, con motivo de las obras que se llevaron a cabo en este espacio, la fecha se ha retrasado.

El acto contará con la intervención de la teniente de alcalde, María Ángeles Domínguez, la concejala de Cultura, Mª Pilar Galiñanes, miembros del jurado y un representante de la editorial Xerais.

Además, está confirmado que asistirán familiares y amigos de Manuel Lueiro Rey, así como del galardonado y vecinos y vecinas de la localidad.

La jornada estará amenizada con intervenciones musicales del alumnado de la Escola de Música de O Grove.

La obra

La novela escrita por Carou, 'Ventre de Madeira' cuenta la historia de un protagonista que, tras conocer que en su ciudad tuvo lugar un incidente trágico, retorna a su cabaña de madera, lugar en el que se siente seguro.

En ese punto, recuerda todos los miedos que, desde su infancia, estuvieron presentes en su vida.

Marcada en una atmósfera triste e introspectiva, la novela explora temas vitales como la memoria.

