Aprometur y Emgrobes valoran como inadecuado implantar la tasa turística por la estacionalidad

Imagen de archivo de colas de asistentes en la Festa do Marisco de O Grove Mónica Ferreirós

Las asociaciones Aprometur y Emgrobes señalan que la imposición de la tasa turística en O Grove no es conveniente debido al momento turístico en el que se encuentra la localidad, que recibe visitantes en momentos muy estacionales. Ambas entidades coinciden, además, en que implantar este impuesto es probable que reste competitividad a la localidad frente a otros destinos turísticos. “Aplicala en solitario pode introducir desvantaxa”, indican desde Emgrobes.

De la misma manera, estas asociaciones que trabajan en el sector turístico indican que, antes de tomar esta medida, se debe regular y controlar la llegada de todos los visitantes, incluidos aquellos que lo hacen en autocaravana o únicamente lo hacen un solo día. “Non é razoable que paguen uns poucos mentres outros usos que tamén xeran presión quedan fóra”, señalan en un comunicado Emgrobes.

Además, todos los asociados comentan que la aplicación de la tasa debe ser justificada y se preguntan si, en el Concello de O Grove lo está o si, por el contrario, únicamente la utilizarían para suplir una necesidad económica derivada, entre otras razones, por la falta de un Presupuesto desde el año 2022. “Incluso o alcalde dixo que si se aprobada a subida do IBI non habería tasa turística”, comentan desde Aprometur.

Las dos entidades coinciden en que, antes de incluir este impuesto a los visitantes, lo que se debería de hacer sería “pensar medidas que incentiven a demanda fóra de agosto e reforcen a desestacionalización”. De la misma manera dudan sobre el funcionamiento y tienen dudas relacionadas con cuestiones cómo si se cobrará la misma cantidad en temporada baja, si las mascotas pagarían, en qué se invertiría la recaudación o qué sistemas de cobro se usarían.

