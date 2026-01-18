Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

La reforma de la iglesia de San Vicente ya tiene propuesta de adjudicación por 200.000 euros

A. Louro
18/01/2026 20:39
El conselleiro, José López Campos, y el cura de la parroquia
El conselleiro, José López Campos, y el cura de la parroquia, en una imagen de archivo
Cedida
La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude tiene ya propuesta de adjudicación para las obras de reforma de la iglesia de San Vicente. En total, se presentaron dos empresas y el gobierno autonómico eligió a Rehabita, Gestión Integral de Rehabilitaciones y Restauración, S.L, tras presentar la mejor propuesta económica, que asciende a 199.293 euros, IVA incluido.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de seis meses e incluyen la instalación de chapas de zinc y láminas impermeables, la modificación de las carpinterías de las ventanas, la dotación de ventilación en la bajocubierta o la renovación de los morteros. La intervención se completa con la limpieza de las fachadas, la desalación de las zonas alteradas y la consolidación y reintegración de aquellas zonas con mayor afectación. Por último, se incorporará una trampillaa la salida de la escalera de la torre al campanario que vite la entrada de agua y permita la ventilación.

La actuación fue presentada el pasado mes de noviembre en una visita al municipio del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos,  y busca resolver los problemas de entrada de agua registrados en los encuentros de la cubierta y en las escaleras de la torre del campanario.

