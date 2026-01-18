La Casa da Cultura de O Grove reabre mañana sus puertas tras la renovación total de la cubierta

Las instalaciones estrenan nuevo tejado Cedida

La Casa da Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’ abrirá mañana sus puertas al público tras la suspensión de la actividad para acometer obras de mejora en la cubierta. Desde el Concello apuntaron a que la pasada semana se realizó la limpieza de paredes, la organización de las salas y la recolocación de las estanterías y libros para que las instalaciones regresen a la normalidad. De esta forma, la Biblioteca podrá reabrir en su horario habitual, de a 13:30 y de 16 a 20 horas.

No obstante, en los próximos días se procederá al remate de las obras y al acondicionamiento de dos salas que requieren trabajos de reparación y pintura, pero que no interferirán ni comprometerán el normal desarrollo de los servicios, según recalcan fuentes municipales.

La inversión para la renovación total de su cubierta ascendió a 40.000 euros y trata de resolver los problemas de humedad, filtraciones y goteras que tenían tanto la biblioteca como el resto de espacios que forman parte de la casa de la cultura. Otro de los trabajos que se llevaron a cabo fue el corte de los árboles que estaban frente al edificio, al ser causantes de que, en muchas ocasiones, los canalones se obstruyeran lo que, con el tiempo, provocaba nuevos problemas de humedades.