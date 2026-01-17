Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Nuevas voces del sector alzan la voz contra la tasa turística de O Grove y el Concello llama al diálogo

Aviturga se une a Aprometur y Emgrobes y cree que la medida afectará a la competitividad del destino 

A. Louro
17/01/2026 20:15
Vecinos y visitantes, en una multitudinaria celebración de las fiestas en honor a la Virxe do Carme
Vecinos y visitantes, en una multitudinaria celebración de las fiestas en honor a la Virxe do Carme
Mónica Ferreirós
O Grove avanza con el objetivo de ser el primer Concello de la comarca de O Salnés en aprobar una tasa turística a los visitantes que pernocten en sus establecimientos. Una medida que, sin embargo, cuenta con el total rechazo por parte del sector. Así lo expresaron esta semana la Asociación para a Promoción Meca do Turismo (Aprometur) y la Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes), al entender que la imposición de este impuesto restaría competitividad a la localidad frente a otros municipios. Un planteamiento que expone también ahora la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), que incide en que esta tasa penalizaría exclusivamente al visitante que pernocta, sin afectar al excursionista, “que es precisamente quien ejerce mayor presión en determinados momentos del año”.

En este mismo sentido, los propietarios inciden en que O Grove necesita reforzar su posición en el mercado con planificación y servicios: “El sector lleva años reclamando ordenación, movilidad, infraestructuras y una gestión eficaz del espacio público, no nuevos impuestos que pueden comprometer la competitividad del destino”.

El ejemplo de Santiago

Asimismo, desde Aviturga recuerdan también el precedente de Santiago, el primer municipio gallego en implantar la tasa turística. En este sentido, señala que “los efectos iniciales ya están generando inquietud entre los establecimientos hoteleros”, que valoran, según la versión de la asociación, ampliar los meses de cierre anual ante la caída de pernoctaciones fuera de la temporada alta, provocando la medida “incertidumbre y retraimiento en la oferta”.

Acuerdo entre las partes

Así, ante las quejas del sector, el Concello hizo un llamamiento al diálogo “para avanzar nun modelo que beneficie ao conxunto do municipio”. En esta línea, recordó que la propuesta “tivo sempre como obxectivo mellorar a calidade dos servizos turísticos, reforzar a imaxe do destino e garantir un  desenvolvemento sostible do turismo no Grove”, ante el crecimiento continuado de la actividad turística, especialmente en el verano, cuando se produce una alta presión sobre los servicios públicos.

De igual modo, el gobierno meco —que recalcó que la tasa “pode ser unha ferramenta positiva”— señaló que la medida se rige por la normativa de la Xunta y que “e os fondos recadados teñen carácter finalista, polo que deben destinarse  exclusivamente a actuacións vinculadas ao turismo”. Por ello, indicó el ejecutivo, el modelo propuesto por el Concello contempla la creación de una comisión de participación con el sector empresarial para consensuar las prioridades a la hora de ejecutar las futuras inversiones.

