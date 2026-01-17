Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El PP de O Grove pide al PSOE que baraje la sustitución de Cacabelos tras las dimisiones de concejales

A. Louro
17/01/2026 19:40
El portavoz del PP, Pablo Leiva, en un Pleno
El portavoz del PP, Pablo Leiva, en un Pleno
Gonzalo Salgado
El Partido Popular de O Grove exigió ayer una “profunda reflexión” al alcalde, José Cacabelos, tras las dimisiones de dos concejales socialistas “por desavenencias e discrepancias co seu modo de xestión malia que se disfrace de cuestións persoais”, según los populares, que pidieron también al PSOE local que “baralle un cambio de alcalde, incluso de xeito inmediato, para deixar de facerlle dano á veciñanza” tras “gobernar durante trinta meses, neste seu terceiro mandato, contra o pobo do Grove”.

Imagen de archivo de Juan Ramón Outeda en una sesión Plenaria

Tercera dimisión en seis meses en el gobierno de O Grove: Juan Ramón Outeda deja su acta como concejal

La formación liderada por Pablo Leiva calificó el presente mandato de “un despropósito e un desastre” y ennumeró porblemas “coas obras, ineficacia coas limpezas e as rozas, abandono do sector turístico, pésima xestión da Festa do Marisco, enfrontamentos constantes ou perda de oportunidades”.

En este sentido, el portavoz popular lamentó que esta circunstancia coincida con la “aposta sen precedentes” de la Xunta con O Grove, según destacó. Un compromiso que, añadió, se cumple con medidas como la “mellora e cesión de Luis A. Mestre, o proxecto para o desdobramento da Vía Rápida ou as modernizacións dos centros educativas e das infraestruturas portuarias e pesqueiras por máis de 45 millóns de euros”.

