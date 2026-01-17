El Concello trabaja para implantar la tasa turística el próximo mes de junio

Vecinos y turistas durante la celebración de las Festas do Carme en O Grove Mónica Ferreirós

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, mantiene firme su decisión ser el primer municipio de O Salnés que implante la tasa turística. Es por ello que tiene planeado presentar en el Pleno ordinario de enero o uno extraordinario en febrero la aprobación de esta ordenanza para, posteriormente, implantarla en el próximo mes de junio.

Para ello, indica Cacabelos, se encuentra actualmente negociando con los partidos de la oposición y, adelanta, ya cuenta con el voto a favor de alguno de los partidos que forman parte de la Corporación.

La importancia de contar con esta vía de financiación, señala el alcalde meco, reside en la falta de presupuesto para llevara a cabo nuevos proyectos, mejorar infraestructuras o renovar servicios. “Os prezos dende a pandemia disparáronse e polo tanto o gasto en orzamento tamén, o que antes podíamos facer cuns cartos agora precisamos moitos máis”, cuenta Cacabelos.

En este sentido relata que, desde el Concello, se valoraron diferentes opciones para incrementar los ingresos -destacando la subida del IBI, opción rechazada por la oposición- y, tras analizarlo, la tasa turística es una de las mejores alternativas. “Hai unha serie de gastos en infraestructuras, en melloras, en mantementos que se poden financiar a través da tasa turística xa que son gastos directamente vinculados ao turismo”, indica el edil.

Y continúa: “En O Grove demostramos que en termos de infraestructuras, inversións e servizos turísticos temos un montante económico moi alto, o sector turístico e os veciños piden melloras e todo eso non se pode facer sen cartos e a tasa turística é unha posible financiación para esto”.

Detalles

Cacabelos amplió los detalles sobre el borrador de la ordenanza presentada a los diferentes grupos de la oposición, así como a asociaciones o grupos implicados. Entre ellos destacó que el pago de la tasa no se aplicaría a menores de edad y que únicamente se impondría a un máximo de cinco noches. Es decir, que una pareja que pase quince días en O Grove, únicamente pagaría por cinco noches, lo que se traduciría, si duermen en un hotel de cuatro estrellas, un total de veinte euros.

Por otro lado, indican que el Concello lleva trabajando “un ano” trabajando con una empresa para desarrollar una aplicación informática específica para facilitar el cobro de esta tasa por las personas que trabajan en la recepción de un hotel o gestionan una vivienda turística. “No momento no que se rexistren os clientes haberá unha ventana no ordenador que, metendo o número de hóspedes se lles fará o cálculo do que deben pagar de tasa”, explica Cacabelos. Lo que buscan, cuenta, es que el trámite para implantar esta ordenanza no sea “engorroso, nin difícil, nin lles leve tempo”.

En cuanto a las críticas y la posición de asociaciones como Aprometur o Emgrobes, que creen que no se han estudiado otras vías de financiación, aplicar la tasa será complicado para los establecimientos o que, instaurar este pago restará competitividad a O Grove como destino turístico frente a otras localidades, el alcalde meco señala que “xa hai moitas experiencias e nós copiaremos os mellores modelos”.

De la misma manera recuerda que en A Coruña y en Santiago ya se cobra este impuesto municipal “e non perderon turistas”. Por último, está seguro que en cuanto se apruebe la ordenanza en la localidad meca, serán muchos los concellos de O Salnés que trabajarán para ello.