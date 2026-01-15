Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Los sindicatos alertan de que el Concello no aplicó la subida salarial legal a la categoría de limpieza viaria

Adoptarán medidas de movilización hasta que no haya mejoras reales para los trabajadores

C. Hierro
15/01/2026 16:46
Un momento de la protesta de los trabajadores frente al Concello
Un momento de la protesta de los trabajadores frente al Concello
Todogrove
Las organizaciones sindicales (CCOO, CIG, CSIF y UGT) alertan de que el Concello de O Grove no aplicó la subida salarial del 2,5% aprobada por el Gobierno a los trabajadores que forman parte de la categoría de limpieza viaria. Este aumento, según indican en un comunicado conjunto, sí fue percibido por otros empleados municipales.

Según reza el documento “a argumentación extra oficial que se lles traslada a este colectivo sería que, ao percibir o salario mínimo interprofesional, non teñen dereito a esta actualización salarial”. Esta interpretación, señalan los sindicatos, “carece de fundamento legal” y provoca que “unha vez máis” los trabajadores y trabajadoras tengan que “recorrer aos xulgados para reclamar dereitos básicos, co conseguinte desgaste persoal e económico”.

Reclaman soluciones

La suma de este tipo de acontecimientos a la situación que actualmente padecen los servicios municipales y el personal del Concello, cuentan que “lonxe de mellorala”, se agrave con circunstancias que consideran “claramente inxustas”.

La unión de los sindicatos detalla que desde “hai tempo” denuncian que existe falta de planificación en el personal de esta entidad pública indicando que no se cubren las bajas por incapacidad temporal lo que provoca “unha sobrecarga de traballo para a plantilla”.

Estas prácticas, precisan, “non só perxudican ao persoal municipal, senón que teñen un impacto directo na calidade dos servizos que recibe a cidadanía”. De esta manera, detallan que actualmente en el Concello de O Grove existen unos servicios públicos debilitados, con un personal desmotivado y sobrecargado que “non pode dar resposta axeitada ás necesidades dun concello que, especialmente nos meses de maior afluencia turística, multiplica a súa poboación sen reforzar os seus cadros de persoal”.

Desde las organizaciones sindicales reiteran que no piden subidas salariales arbitrarias, sino el cumplimiento de la legalidad, unas condiciones laborales dignas, seguridad jurídica y planificación responsable que evite conflictos innecesarios.

Es por ello que en el comunicado expresan que, además de mantener abierta en todo momento la vía de comunicación con el gobierno municipal, también seguirán concentrándose y adoptando medidas de movilización mientras no haya avances reales. “Estas accións teñen como obxectivo mellorar as condiciones laborais e os servizos públicos dos que se beneficia o conxunto da cidadanía”, indican.

