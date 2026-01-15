El Concello licita por más de 37.000 euros la gestión de la Gastromeca

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove saca a licitación el contrato de servicios para la gestión del plan de sostenibilidad turística de la localidad, más conocido como Gastromeca. El objetivo, tal y como señala el mismo nombre, es la construcción de un nuevo modelo de turismo basado en la emoción y autenticidad a través de la cultura gastronómica del municipio.

El contrato, que salió publicado en el día de ayer en la Xunta de Galicia, es de un total de 37.113,90 euros (cifra sin IVA). Con esta licitación lo que se busca, por tanto, es el una empresa que se dedique a la consultoría y asistencia técnica y, por tanto, que permita llevar a cabo las funciones de gerencia de la Gastromeca para apoyar a la reactivación económica y al empleo en O Grove.

Entre las funciones que se detallan en la documentación, destacan, la elaboración de un nuevo cronograma de actuaciones y de gestión de la Gastromeca, adecuación de las actuaciones al etiquetado ver, el asesoramiento general, la asistencia técnica o el apoyo para la gestión de licitaciones y contrataciones así como para el seguimiento de las diferentes acciones.

El plazo de ejecución que se detalla es de siete meses desde la adjudicación del contrato.

Actuaciones

El Plan de Sostenibilidad Turística de O Grove (Gastromeca) tuvo el visto bueno por la Xunta en el año 2023. Entre las actuaciones que se marcaban en el mismo y que, por lo tanto, muchas de ellas continúan en él y se precisan en los informes de la licitación destacan la adecuación del Museo Salazón o la conservación de los complejos dunares que, para ello, será necesario la eliminación de plantas invasoras o llevar a cabo una campaña de sensibilización medioambiental sobre la necesidad e importancia de separar los residuos.

Otras iniciativas marcadas en este plan tienen relación con la habilitación y homologación de senderos o corredores verdes ya existentes en el municipio, cambiar la iluminación por una más “eficiente y emocional” en el parque de los Grobbits, la instalación de bicicletas eléctricas y puntos de recarga en diferentes zonas del municipio o la creación de áreas de descanso y puntos de agua en los paseos marítimos para lograr ser un destino “petfriendly”.

El objetivo general, tal y como indica la Gastromeca, es “consolidar la actividad turística y generar una oferta turística sólida, accesible, verde y sostenible”.

Criterios para la adjudicación

Además de la oferta económica, el Concello tendrá en cuenta para adjudicar el contrato a una empresa u otra otros muchos criterios. Entre ellos, por ejemplo, la disminución del tiempo para desplazarse a O Grove cuando sean requeridos, el número de personas que trabajen en el plan, el horario de atención telefónica que ofrezcan o la memoria de trabajos realizados los últimos cinco años.