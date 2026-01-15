Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Concello licita por más de 37.000 euros la gestión de la Gastromeca

El plazo para su ejecución del contrato es de siete meses desde la fecha de la adjudicación

C. Hierro
15/01/2026 00:34
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Concello de O Grove saca a licitación el contrato de servicios para la gestión del plan de sostenibilidad turística de la localidad, más conocido como Gastromeca. El objetivo, tal y como señala el mismo nombre, es la construcción de un nuevo modelo de turismo basado en la emoción y autenticidad a través de la cultura gastronómica del municipio.

El contrato, que salió publicado en el día de ayer en la Xunta de Galicia, es de un total de 37.113,90 euros (cifra sin IVA). Con esta licitación lo que se busca, por tanto, es el una empresa que se dedique a la consultoría y asistencia técnica y, por tanto, que permita llevar a cabo las funciones de gerencia de la Gastromeca para apoyar a la reactivación económica y al empleo en O Grove.

Entre las funciones que se detallan en la documentación, destacan, la elaboración de un nuevo cronograma de actuaciones y de gestión de la Gastromeca, adecuación de las actuaciones al etiquetado ver, el asesoramiento general, la asistencia técnica o el apoyo para la gestión de licitaciones y contrataciones así como para el seguimiento de las diferentes acciones.

El plazo de ejecución que se detalla es de siete meses desde la adjudicación del contrato.

Actuaciones

El Plan de Sostenibilidad Turística de O Grove (Gastromeca) tuvo el visto bueno por la Xunta en el año 2023. Entre las actuaciones que se marcaban en el mismo y que, por lo tanto, muchas de ellas continúan en él y se precisan en los informes de la licitación destacan la adecuación del Museo Salazón o la conservación de los complejos dunares que, para ello, será necesario la eliminación de plantas invasoras o llevar a cabo una campaña de sensibilización medioambiental sobre la necesidad e importancia de separar los residuos.

Otras iniciativas marcadas en este plan tienen relación con la habilitación y homologación de senderos o corredores verdes ya existentes en el municipio, cambiar la iluminación por una más “eficiente y emocional” en el parque de los Grobbits, la instalación de bicicletas eléctricas y puntos de recarga en diferentes zonas del municipio o la creación de áreas de descanso y puntos de agua en los paseos marítimos para lograr ser un destino “petfriendly”.

El objetivo general, tal y como indica la Gastromeca, es “consolidar la actividad turística y generar una oferta turística sólida, accesible, verde y sostenible”.

Criterios para la adjudicación

Además de la oferta económica, el Concello tendrá en cuenta para adjudicar el contrato a una empresa u otra otros muchos criterios. Entre ellos, por ejemplo, la disminución del tiempo para desplazarse a O Grove cuando sean requeridos, el número de personas que trabajen en el plan, el horario de atención telefónica que ofrezcan o la memoria de trabajos realizados los últimos cinco años. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Terraza Sanxenxo

El paro juvenil en O Salnés cae a mínimos pero impera la precariedad laboral
A. Louro
Las embarcaciones, una sobre la otra, siguen degradándose a escasos metros de la Casa do Pescador

La Cofradía denuncia el abandono de dos barcos que causan un vertido al litoral
Beni Yáñez
Hay importantes daños debido al desgaste por el uso

Vilanova licita la renovación del césped artificial del campo del Monte da Lomba, en San Miguel
b. y. o salnés
Parte de los equipos robados

Denuncian el robo de material de pesca valorado en 3.000 euros
C. Hierro