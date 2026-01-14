Mi cuenta

O Grove

Estos son los ganadores de los vales de compra sorteados por Emgrobes

La asociación repartió 1.800 euros entre las más de 15.000 participaciones

C. Hierro
14/01/2026 12:10
Un momento del sorteo de los vales de compra
Un momento del sorteo de los vales de compra
Cedida
La asociación Emgrobes llevó a cabo ayer el sorteo de los vales de compra valorados en 1.800 euros de su campaña de Navidad. Este año, la organización, señala que la participación fue "extraordinaria", ya que contaron con la entrega de más de 15.000 papeletas entre todos los establecimientos locales.

En esta ocasión, el número de bonos que se sortearon fueron un total de catorce. El primer premio, dotado con 300 euros, fue para Carmen González, persona que hizo su compra en Tecnolar. El segundo y tercer premio, dotados ambos con 200 euros, fueron para Illa Garrido y Blanca Fontoira, quienes adquirieron sus productos durante la campaña de Navidad en Prefabricados Dena y La Tía Tula. 

El resto de los premiados, "Miguelón", Milagros García, José Manuel Triñanes, Cris Basdedios, Luci Núiñez, Virtudes Triñanes, Goreti Rey, María Belén Padín, Olalla Radío, Bibiana Torres y Rosa María Gondar, contarán con un vale de cien euros.

El sorteo de los vales de compra forma parte de la misma iniciativa en la que, el pasado 30 de diciembre, la asociación hizo entrega a niños y niñas de la localidad de 16 lotes de material escolar. Los agraciados con este regalo fueron aquellos que resultaron ganadores del sorteo de las cartas de Papá Noel entregadas en los diferentes establecimientos de O Grove.

En total, por tanto, los premios asociados a esta campaña ascendieron a un total de 2.400 euros.

Muy satisfechos

Desde Emgrobes señalan que, tanto la asociación como los comerciantes están "moi satisfeitos" por la alta participación en esta campaña.

Así, señalan que el reparto de estos premios, un total de 1.800 euros en vales de compra, servirá para aumentar las ventas en las tiendas de la localidad y reinvertir esa cantidad de dinero en el "propio tecido comercial".

