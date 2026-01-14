Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Cacabelos niega un cisma en el gobierno: "Entrarán nuevos compañeros para seguir trabajando"

El alcalde de O Grove señala que la oposición opina "según convenga"

C. Hierro
14/01/2026 00:23
El alcalde de O Grove, José cacabelos, durante una sesión Plenaria
El alcalde de O Grove, José cacabelos, durante una sesión Plenaria
Gonzalo Salgado
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, niega que las últimas dimisiones del gobierno local se deban a una crisis o a que se haya producido un cisma entre los miembros. De esta manera, el regidor municipal indica que "cada cuál hará su lectura" pero para él lo que sucedió es "simple" y únicamente se refiere a que "dos compañeros, por razones personales, han decidido renunciar y ahora entrarán otros dos compañeros para seguir trabajando".

En cuanto a las personas que se unirán al equipo de gobierno Cacabelos señala que todavía no están seleccionadas. "En el gobierno vamos a hacer los cambios pertinentes ya que tenemos que elegir a dos nuevos concejales", relata.

Críticas de la oposición

Los tres partidos de la oposición, BNG, PP y EU, indican que el gobierno local lleva “tempo tambaleándose”. Y cuentan que, antes de que se produjeran estas dimisiones, en la localidad ya se oían rumores de que “había discrepancias” entre los miembros que forman el grupo socialista. 

Es por ello que, aunque admiten que las razones personales de Santiago Meis, Noemí Outeda y Juan Outeda para dejar sus actas como concejales “son reais”, sirvieron como detonantes para que se produjesen estas “dimisións en cascada”. De este modo, las tres voces opositoras coinciden en que “ten que haber outras razóns” para que se hayan tomado estas decisiones.

Respondiendo a estas críticas del resto de los grupos políticos que forman la Corporación a la situación actual del PSOE, el alcalde valora, únicamente, que “opinarán según convenga”.

Por su parte, los nacionalistas, los populares y los miembros de EU reconocen que actualmente viven unos momentos de “incertidumbre”. Esto es así, señalan, porque no conocen los nombres de las personas que se unirán al equipo dirigido por José Cacabelos y, por lo tanto, como será la reestructuración del gobierno, teniendo en cuenta que las personas que dimitieron eran los responsables de áreas tan importantes como Espazos Públicos o Limpeza.

Continuar la militancia

Una de las dimisiones de concejales que registraron estos días, en total se contabilizaron tres en solo seis meses, fue la de Noemí Outeda. La ya exconcejala reitera que su baja fue "por motivos de salud" después de estar 25 años dedicada a la política municipal.

A pesar de dejar su acta como concejala, Outeda señala que "en principio sigo como militante del PSOE".

Imagen de la Corporación meca durante un Pleno

La oposición constata una “crise de goberno” tras las dimisiones del PSOE

Más información
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de la portada del libro de David Bravo sobre el pósito aguiñense

El libro de Daniel Bravo con una aproximación histórica al pósito aguiñense será presentado este viernes en la lonja de la parroquia
Chechu López
Daniel Castro en el papel de Jesucristo, el año pasado, durante la escenificación de la última cena

Dimisión en bloque y amenaza de pérdida del sello turístico
Beni Yáñez
Algunos de los socios de Ollares de Portonovo tras un taller

Ollares de Portonovo celebra quince años retratando el paisaje y la vida de Sanxenxo
C. Hierro
El ideal gallego

El PP de Pontecesures exige que el gobierno local adopte medidas contra los vertidos en el río Ulla
Fátima Pérez