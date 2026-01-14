Cacabelos niega un cisma en el gobierno: "Entrarán nuevos compañeros para seguir trabajando"

El alcalde de O Grove, José cacabelos, durante una sesión Plenaria Gonzalo Salgado

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, niega que las últimas dimisiones del gobierno local se deban a una crisis o a que se haya producido un cisma entre los miembros. De esta manera, el regidor municipal indica que "cada cuál hará su lectura" pero para él lo que sucedió es "simple" y únicamente se refiere a que "dos compañeros, por razones personales, han decidido renunciar y ahora entrarán otros dos compañeros para seguir trabajando".

En cuanto a las personas que se unirán al equipo de gobierno Cacabelos señala que todavía no están seleccionadas. "En el gobierno vamos a hacer los cambios pertinentes ya que tenemos que elegir a dos nuevos concejales", relata.

Críticas de la oposición

Los tres partidos de la oposición, BNG, PP y EU, indican que el gobierno local lleva “tempo tambaleándose”. Y cuentan que, antes de que se produjeran estas dimisiones, en la localidad ya se oían rumores de que “había discrepancias” entre los miembros que forman el grupo socialista.

Es por ello que, aunque admiten que las razones personales de Santiago Meis, Noemí Outeda y Juan Outeda para dejar sus actas como concejales “son reais”, sirvieron como detonantes para que se produjesen estas “dimisións en cascada”. De este modo, las tres voces opositoras coinciden en que “ten que haber outras razóns” para que se hayan tomado estas decisiones.

Respondiendo a estas críticas del resto de los grupos políticos que forman la Corporación a la situación actual del PSOE, el alcalde valora, únicamente, que “opinarán según convenga”.

Por su parte, los nacionalistas, los populares y los miembros de EU reconocen que actualmente viven unos momentos de “incertidumbre”. Esto es así, señalan, porque no conocen los nombres de las personas que se unirán al equipo dirigido por José Cacabelos y, por lo tanto, como será la reestructuración del gobierno, teniendo en cuenta que las personas que dimitieron eran los responsables de áreas tan importantes como Espazos Públicos o Limpeza.

Continuar la militancia

Una de las dimisiones de concejales que registraron estos días, en total se contabilizaron tres en solo seis meses, fue la de Noemí Outeda. La ya exconcejala reitera que su baja fue "por motivos de salud" después de estar 25 años dedicada a la política municipal.

A pesar de dejar su acta como concejala, Outeda señala que "en principio sigo como militante del PSOE".