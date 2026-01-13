San Vicente do Grove une devoción, música y juegos para celebrar su patrón

Cartel de las fiestas en honor a San Vicente do Grove

La parroquia de San Vicente do Grove ultima los detalles para celebrar las fiestas en honor a su patrón. Como cada año, los vecinos y vecinas unen, en estas fechas, la devoción con la música y las actividades de ocio para la infancia y adultos.

En esta ocasión los festejos comienzan el jueves 22 de enero. Los encargados de amenizar la parroquia con un pasacalles será la Asociación Cultural Paranda. A las doce está programada la misa solemne cantada por la Coral do Grove y, tras ella, tendrá lugar la procesión.

Al finalizar este acto, en la Casa da Cultura, se celebrará un aperitivo vecinal con el que la organización busca celebrar la fiesta del patrón acompañado de todos los residentes de la zona.

El viernes será la "Festa de San Vicente cos nenos". A partir de las siete de la tarde están programadas actividades para la infancia.

El último día será el domingo 25 de enero, fecha en la que a las seis de la tarde, también en la casa de la cultura de la parroquia, se celebrará el concierto de Amigos do Acordeón das Rías Baixas y de A Banda do Sequío.