Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

San Vicente do Grove une devoción, música y juegos para celebrar su patrón

Las citas son el 22, 23 y 25 de enero

C. Hierro
13/01/2026 16:21
Cartel de las fiestas en honor a San Vicente do Grove
Cartel de las fiestas en honor a San Vicente do Grove
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La parroquia de San Vicente do Grove ultima los detalles para celebrar las fiestas en honor a su patrón. Como cada año, los vecinos y vecinas unen, en estas fechas, la devoción con la música y las actividades de ocio para la infancia y adultos.

En esta ocasión los festejos comienzan el jueves 22 de enero. Los encargados de amenizar la parroquia con un pasacalles será la Asociación Cultural Paranda. A las doce está programada la misa solemne cantada por la Coral do Grove y, tras ella, tendrá lugar la procesión.

Al finalizar este acto, en la Casa da Cultura, se celebrará un aperitivo vecinal con el que la organización busca celebrar la fiesta del patrón acompañado de todos los residentes de la zona.

El viernes será la "Festa de San Vicente cos nenos". A partir de las siete de la tarde están programadas actividades para la infancia.

El último día será el domingo 25 de enero, fecha en la que a las seis de la tarde, también en la casa de la cultura de la parroquia, se celebrará el concierto de Amigos do Acordeón das Rías Baixas y de A Banda do Sequío.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los arlequinados disputarán su tercer derbi consecutivo

El derbi entre el Céltiga FC y el Arosa SC se disputará el domingo a las 12:00 horas
María Caldas
Muelle de la isla de Cortegada

Ravella aumentará las plazas para visitar Cortegada con el programa “Vilagarcía 100%”
Fátima Frieiro
El restaurante A de Rosa, en A Pobra

A de Rosa, 90 años de tradición gastronómica reconocidos con el Premio Pepe Solla
Fátima Pérez
Os Ingleses durante un partido en casa

Os Ingleses consuma su primera derrota de la campaña ante el CRAT
María Caldas