La oposición constata una “crise de goberno” tras las dimisiones del PSOE
Indican que existen discrepancias internas y estas bajas cambiarán “moito” las políticas municipales
Los últimos movimientos en el ejecutivo local de O Grove, con tres dimisiones en tan solo seis meses, demuestran, para los partidos de la oposición, que existe una “crise de goberno” y certifican que los miembros del partido “teñen discrepancias entre eles”.
Desde el grupo municipal del BNG, su portavoz, Anselmo Noia, indica que “o goberno leva tempo tambaleándose, con estas dimisións ou non, está claro que hai desgana e desmotivación”. Y continúa: “Non existen iniciativas propias do Concello, todo o que se move no Grove e grazas ás asociacións e clubes”.
En este mismo sentido Noia cuenta que “as obras das que presume o alcalde nestes últimos anos son traballos que se consiguen únicamente con papeleo”. Y explica: “A hora de levar algo adiante que supoña falar cos veciños ou veciñas deixouse de facer hai anos. O exemplo máis claro o temos coas obras da subida a Meloxo, nas que o goberno non foi quen de conseguir a cesión de todas as parcelas que se precisan para que se poidan levar a cabo os traballos”.
Por su parte los populares, a través de Pablo Leiva, indican que “hai mar de fondo dentro do goberno local e é evidente que hai unha crise”. Además, Leiva señala que, desde su partido, sospechan que existen “enfrentamentos internos entre eles”.
Jose Antonio Otero, de Esquerda Unida, coincide con el resto de partidos de la oposición. “Xa había rumores e oíase que había discrepancias internas entre eles antes de que sucederan estas dimisións”, cuenta Otero.
Es por esta razón que, desde EU y BNG, señalan que la explicación que dio el alcalde, José Cacabelos, indicando que las últimas dimisiones estaban pactadas desde diciembre “non cola”. “Se fora así, o lóxico sería que as baixas foran xuntas e non cunha semana de diferencia”, cuenta Otero.
La situación que se vive actualmente en la localidad, coinciden las tres voces, es de “incertidumbre”. Esto es así porque todavía no se conocen los nombres de las personas que sustituirán a los ya exconcejales Noemí Outeda y Juan Outeda ni, tampoco, cómo se reordenarán las áreas entre los ediles. “Está claro que son cousas internas do PSOE pero estaremos moi atendos a ver de que maneira reestructura o goberno e as súas áreas”, cuenta el portavoz de Esquerda Unida. Esto es así porque, “as persoas que se foron deixan departamentos importantes como poden ser o de espazos públicos ou o de limpeza”.
“Anos perdidos”
Desde el BNG definen que esta legislatura, políticamente, “está perdida entre liortas e desgana por parte do goberno”. Y Anselmo resume que, una vez que acabe la legislatura, serán “catro anos tirados ao lixo”. Esto es así porque, “o que se ve é unha falta de motivación, unha falta de iniciativas e unha falta de todo, e iso se transmite a todos os lados e é o que chega aos veciños”
Máximo respeto a las decisiones de los ya exconcejales
Los tres partidos de la posición de O Grove, (PP, EU y BNG) quieren mostrar sus respetos por las razones personales que cada uno de los concejales que dimitieron señalaron para tomar esta decisión.
“Sabemos que efectivamente todos eles tiñan problemas persoais e de saúde, e por iso mostramos o noso máximo resperto, pero creemos que hai algo máis cando empezan as dimisións en cascada”, cuenta el portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia.
Lo mismo exponen Pablo Leiva del PP y Jose Antonio Otero, representante de EU. “O primeiro que queremos dicir e que sabemos que realmente existen eses problemas persoais e que iso pudo ser o detonante para as súas decisións pero, lóxicamente, entendemos que hai algo máis e outras razóns no fondo e que son relacionadas cos demais membros do goberno”, indica Otero.