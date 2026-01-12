Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

La lonja meca facturó 500.000 euros con la venta de centolla en Navidad

El precio máximo que se pagó por el marisco rey en O Grove fue muy cercano a los 50 euros el kilo

C. Hierro
12/01/2026 00:12
Descarga de centollas en la lonja de O Grove el primer día de campaña
Descarga de centollas en la lonja de O Grove el primer día de campaña
Gonzalo Salgado
El mes de diciembre es, para todas las lonjas, una de las épocas de mayor facturación. En el caso de O Grove, la mayor parte se corresponde con la venta del marisco rey, la centolla. Este año, según los datos ofrecidos por la Consellería do Mar, desde el uno de diciembre del 2024 y hasta el 6 de enero del 2025 -fechas en las que se incluyen las Navidades- se descargaron en la lonja meca un total de 18.667 kilos de centolla, cantidad que se traduce en una facturación muy cercana al medio millón de euros (499.875).

En comparación con los datos del año anterior, en las mismas datas, los marineros de O Grove capturaron en esta campaña casi 4.000 kilos más de este crustáceo y el importe obtenido superó en 150.000 euros el del 2024. Esta cifra fue debida, tanto a la mayor cantidad de producto, como al precio medio que alcanzó su venta que fue en 2025, 26,78 euros y el año anterior 23,33. 

Otros datos que se extraen desde la Consellería cifran que el precio máximo que alcanzaron las centollas en esta ocasión fue de casi cincuenta euros (49,20) y, sin embargo, en 2024 la cifra se paró en 44,70 euros.

Teniendo en cuenta estas cifras, el vicepatrón de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove, Antonio Otero, señala que “a campaña foi boa, mais ou menos como todas”. Y añadió que “o que mais fallou este ano puido ser a cantidade porque os prezos si que notamos que subiron algo polo que a facturación non foi mala e pudo manterse”.

 De esta manera asegura que desde su puesto ve “a xente contenta” y bromea explicando que “se os mariñeiros están contentos e sinal de que non lles foi mal”.La campaña de la centolla, en O Grove, es una de las más importantes para la gente que se dedica al mar en esta zona. 

La Consellería cifra en un total de 49 los barcos que pueden salir a la captura de las centollas en este municipio y, en el primer día de campaña del 2025 (10 de noviembre) salieron todos ellos lo que suponen 127 marineros a bordo.

