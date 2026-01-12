Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

EU alerta de la posibilidad de que el Concello privatice el servicio del agua y de basuras

El partido liderado por Jose Antonio Otero apoya las reivindicaciones del los trabajadores del Consistorio

C. Hierro
12/01/2026 00:20
Imagen de archivo de Jose Antonio Otero, portavoz de EU
Imagen de archivo de Jose Antonio Otero, portavoz de EU
Gonzalo Salgado
El grupo municipal de Esquerda Unida comparten y apoyan las concentraciones que están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras del Concello para defender sus derechos. Según señala el portavoz de EU, José Antonio Otero, “estase a escoitar que queren privatizar servizos, xa se fixo coa limpeza de edificios e agora está enriba da mesa a privatización do servizo de auga e a recollida de lixo”.

Desde este partido indican que lo que está haciendo el gobierno local es “deteriorar o servizo para logo xustificar unha privatización”. Esta situación, indican desde la oposición, “non a imos consentir porque non a compartimos”.

Además, EU denuncia que tanto la oposición como los trabajadores del Concello llevan muchos años pidiendo que se apruebe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para “saber as condicións de cada posto” además de la necesidad de que los empleados cobren los trienios correspondientes “sen necesidade de ir ao xulgado”.

Para Otero, la situación que se vive actualmente en el Concello está derivada de una “deixadez e parsimonia do goberno municipal”. Además, manifiestan que esta no es una "cuestión de agora", es por ello que el personal está "sobrecargado e moi cansado".

