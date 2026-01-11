O Grove oferta las últimas plazas libres en gimnasia para adultos

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

O Grove oferta las últimas plazas para participar en las actividades deportivas organizadas por el Concello. Según señalan, en la actualidad, hay huecos libres en gimnasia para adultos, disciplina que se imparte los martes y los jueves a las nueve y diez de la noche en el pabellón del colegio Rosalía de Castro.

Las personas interesadas en anotarse pueden hacerlo directamente en el registro del Concello en horario de nueve a dos de la tarde o enviando directamente el formulario a través de la sede electrónica.

Listas de espera

La inscripción, tanto para esta actividad en la que todavía hay vacantes, como para todas las que ofertan desde la Concellería de Deportes (gimnasia de mantenimiento para mayores, tonificación y taichí) no cierra. De esta manera, aquellos vecinos o vecinas que quieran participar podrán anotarse en cualquiera de ellas y se mantendrán en una lista de espera. Según se vayan dando de baja los participantes, los nuevos usuarios podrán comenzar con disciplina deportiva.

El precio es de doce euros para la práctica de gimnasia de mantenimiento para mayores o gimnasia para adultos y de diecisiete para las otras dos disciplinas. La frecuencia en cada una de ellas es de dos veces por semana.